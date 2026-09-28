Triomfs davant de Rubí i Canoe per estrenar la lliga femenina

Excel·lent inici de temporada del CN Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina. En la primera de les quatre dobles jornades previstes enguany, el conjunt que dirigeix Xavi Pérez va imposar-se amb autoritat tant a Rubí (4-12) com a casa contra el Real Canoe madrileny (12-5). Sabadell, Terrassa, Catalunya i Mataró lideren la classificació amb sis punts sobre sis possibles.\r\n\r\nNo van tenir les egarenques cap mena de problemes per desfer-se del CN Rubí a Can Rosés. Van deixar el matx sentenciat abans del descans gràcies a un 2 a 6 i a un 1 a 2. A la represa, la seva capacitat anotadora va disminuir després d'un 1 a 3 i un 0 a 1.\r\n\r\nResultat pràcticament idèntic diumenge en l'estrena a la piscina de l'Àrea Olímpica, on el Natació es va imposar per 12 a 5. El primer quart va acabar amb un 3 a 1 i s'arribaria al descans amb un gairebé definitiu 7 a 3. Als dos últims quarts, les egarenques van mantenir i fins i tot ampliar l'avantatge fins al 12 a 5 definitiu. Carlota Peñalver va ser la màxima anotadora de l'encontre amb quatre dianes.\r\n