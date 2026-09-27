El camp 2 del CD Terrassa ja té nova gespa

El CD Terrassa està d'enhorabona. Aquest dissabte el club terrassenc ha inaugurat la nova gespa al seu camp secundari. En un acte on hi han assistit diverses autoritats municipals i els membres de la junta directiva del club, s'ha donat el tret de sortida a l'ús del nou terreny del Camp 2 de les instal·lacions de les Pedritxes, que serà destinat principalment pels entrenaments i partits dels equips infantils de l'Escola Esportiva Hockey.\r\n\r\n"La nova gespa representa un pas endavant per a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey i permetrà continuar oferint un espai de qualitat per a la pràctica i el desenvolupament del hockey, especialment per a les noves generacions de jugadors i jugadores", han expressat des del club en un comunicat. Precisament els infants han estat uns dels protagonistes de l'acte, en ser testimoni de l'obertura del que serà el seu camp local durant els següents anys.\r\n