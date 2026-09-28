Doble victòria del CN Terrassa a la lliga masculina

Ple de victòries de l'equip masculí del CN Terrassa a la doble jornada del cap de setmana. El conjunt que prepara Sergi Mora es va imposar dissabte per 13 a 12 a la piscina de l'Àrea Olímpica al CE Mediterrani mentre que diumenge va golejar, també a casa, per un contundent 20 a 6 al CN Catalunya. Els egarencs lideren la classificació amb els mateixos nou punts que Barcelona i Barceloneta.\r\n\r\nÒscar Blasco va ser el protagonista del triomf de dissabte davant del Mediterrani en anotar quatre dianes. Els barcelonins es van adjudicar el primer parcial amb un 3 a 4, però els de Mora van reaccionar amb un 6 a 5 al segon quart. Es va arribar al descans amb empat a nou gols. La igualtat va continuar a la represa amb un empat a dos. Un penal de Gerard Cuacos va significar el 12 a 11, però Tristan Glanznig va empatar quan faltava poc més d'un minut. A 56 segons del final, Álvaro García va fer el gol de la victòria.\r\n\r\nForça més clara va ser la victòria de diumenge davant del CN Catalunya. El Natació va deixar el matx sentenciat al descans amb sengles parcials de 6 a 2 i 5 a 2. L'11 a 4 que reflectia el descans no deixava opcions per als de Tomas Bruder, que acabarien encaixant un 4 a 1 i un 5 a 1 per acabar el duel.\r\n