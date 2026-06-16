Bernat Sanahuja es corona campió d'Europa amb el Barceloneta

Bernat Sanahuja s'ha convertit en el primer waterpolista terrassenc que guanya la màxima competició continental de clubs, la Lliga Europea. Ho va aconseguir dissabte al vespre a la localitat de Gzira, a Malta. El seu equip, el CN Atlètic Barceloneta, es va imposar per 17 gols a 16 al Pro Recco italià en la gran final de la Champions. Davant tenia el seu company de selecció i amic Álvaro Granados, l'altre egarenc de la gran final europea, que va anotar dos gols.
En un duel disputadíssim, els mariners es van penjar la segona Champions de la seva història. La primera l'havien aconseguit l'any 2014. Els italians buscaven el seu dotzè títol continental. Es tracta de la quarta del waterpolo espanyol. A banda de les dues del Barceloneta, el CN Barcelona la va guanyar el 1982 i el CN Catalunya el 1995.
Bernat Sanahuja va signar una magnífica final. Va anotar dos gols de cinc llançaments i va repartir una assistència en un duel que va començar molt intens. El primer quart va ser un constant intercanvi de gols i va acabar amb empat a sis. La contundència ofensiva va continuar en el segon, amb 5 a 6 per als italians. Després de l'11 a 12 que es registrava al descans, els altres dos períodes van acabar amb sengles 3-2.
Sanahuja ha completat la millor temporada de les tres que porta al conjunt barceloní. Enguany, ha guanyat la Lliga, la Copa del Rei i també la Champions.