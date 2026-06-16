Berta Abellan acaba segona a Andorra però segueix liderant el Mundial

La pilot terrassenca Berta Abellan es va classificar en segona posició a la segona prova de la temporada del Mundial de Trial, celebrada el cap de setmana a la localitat andorrana de Sant Julià de Lòria. Malgrat tot, després d'haver-se imposat al Japó, continua liderant el Mundial femení.
La guanyadora de la prova andorrana va ser la italiana Andrea Sofia Rabino, que arribava tercera i marxa segona, com a principal perseguidora d'Abellan de cara a les sis proves que queden per tancar la competició. Rabino va dominar la primera cursa gràcies a tres zones inicials sense penalització i es va acabar imposant amb 10 punts, set menys que Abellan. La francesa Alycia Soyer va completar el podi després de superar en el desempat a la britànica Alice Minta.
La segona cursa va tornar a tenir color italià. Abellan va acumular set punts en les dues primeres zones i Rabino mantenia el control de la situació. L'egarenca va saber reaccionar i va retallar distàncies, però una impecable actuació de Rabino a la darrera zona la va condemnar a la segona posició. La txeca Denisa Pechackova va acabar tercera.
Berta Abellan lidera el Mundial amb 148 punts, 11 més que Rabino, que en té 137. Completa el podi provisional la també italiana Alessia Bacchetta amb 103. La tercera prova de la temporada se celebrarà aquest cap de setmana a Itàlia.