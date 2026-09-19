El San Cristóbal rep a un dels nouvinguts

Torna el San Cristóbal a casa per disputar la tercera jornada de la lliga de la Tercera Federació i ho farà rebent a un dels nouvinguts a la categoria, el Sant Joan Atlètic Montcada, en un partit previst per a aquest diumenge, a partir de les 12 hores, en el municipal de Ca n’Anglada. Per a aquesta cita, el tècnic dels parroquials, Cristian García podrà tenir tots els seus jugadors i ja podrà disposar de Jordi Ranera, Àlex Fernández i Toni Vargas, que fins ara i, per diversos motius, no han participat encara amb l’equip.
Respecte a l’adversari de demà, l’entrenador del conjunt terrassenc va assegurar que “és un equip que arriba amb bona dinàmica des de l’ascens, amb un bon grup i gent experimentada”. Cristian García va manifestar que preveu “un partit com tots els d’aquesta categoria, molt ajustat” i que es pot decidir per detalls. L’objectiu del San Cristóbal és “sumar punts a casa” després de la derrota de la passada jornada fora de casa, contra la Pobla de Mafumet.
El conjunt montcadenc arribarà al municipal de Ca n’Anglada amb tres punts, dos més que els parroquials. Va perdre per 3 a 0 al primer partit, en el camp de la Montañesa, i va guanyar al seu camp al Vilassar, per 2 a 1, a la segona.