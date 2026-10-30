Berta Abellan opta a la millor esportista catalana

La pilot terrassenca Berta Abellan forma part de les tres candidates a Millor Esportista Catalana a l’edició de la Festa de l’Esport Català, organitzada pel Departament d’Esports, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el diari Sport, i que enguany arriba a la seva trentena edició. El jurat va anunciar els finalistes de cada categoria a partir de les més de cent candidatures presentades per 32 federacions esportives catalanes.
Amb Abellan competiran per aquest guardó Ai Tsunoda, campiona del món absoluta de judo en la categoria de -70 quilos, i la nedadora artística Iris Tió, que va ser medalla d’or en solo tècnic, bronze en solo lliure i quatre plates a l’Europeu de París. World Aquatics la va escollir millor nedadora artística del món del 2025.
També ha format part de la candidatura a Esportista amb més projecció masculí 2026 el nedador del CN Terrassa Luka Hoek, amb l’atleta Bakr El Asri i el pilot de motocròs Guillem Farrés.
Finalment, i en l’apartat Esperit Esportiu 2026, el Projecte Hockey+ també està entre els tres candidats, juntament amb Pol Makuri, esportista paralímpic, i Pilar Pasanau, que va completar la volta al món en solitari en un veler.