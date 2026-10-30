Un derbi local amb equilibri de forces

Després d’unes temporades sense, dissabte torna un derbi local de la Primera Catalana. A l’Estadi Olímpic, i a partir de les 18 hores, Terrassa FC “B” i CN Terrassa es veuran les cares en un encontre en el qual arriben en situacions diferents respecte a la jornada anterior, si bé gairebé calcades pel que fa a efectes de classificació. El CN Terrassa és novè, amb set punts, mentre que el filial terrassista ocupa una posició menys i amb punt menys.
Rubén Hurtado, entrenador del conjunt amfitrió d’aquest derbi, va assegurar que el seu equip arriba “en el millor moment possible, perquè ens ha costat molt assolir la primera victòria a la categoria i ja la tenim i ens treu una mica els dubtes”. El Terrassa FC “B”, a la darrera jornada, va vèncer a domicili a la Seu d’Urgell i l’objectiu és continuar sumant triomfs.
Sobre aquest enfrontament ciutadà, Hurtado va dir que “a Tercera Catalana vam jugar molts derbis, i aquesta categoria sí que és diferent i potser és també més especial, perquè som veïns i ens veiem les cares pràcticament cada setmana, i tenim molta relació propera”. A més, va afegir que “sempre hi ha jugadors d’aquí que són socis d’allà, jugadors d’allà que són socis d’aquí, que ens veiem al camp quan juga el primer equip i llavors és molt més especial que els de Tercera Catalana”.
Joan García, entrenador del CN Terrassa, va assenyalar que el seu equip a nivell de resultats no arriba en el seu millor moment a aquest enfrontament, però va apuntar que estic molt content de com va treballar l’equip l’últim dia i crec que vam fer el millor partit fins ara”.
El tècnic del conjunt que li toca fer de visitant en aquest derbi local va manifestar que ara “toca intentar sumar els tres punts en el derbi per tornar al camí de la victòria” i espera que aquest encontre sigui “una festa de l’esport de Terrassa”. Pel que fa a quin partit ha de jugar el seu equip, va assegurar que “es tracta de ser dominadors del joc i de dominar a les dues àrees i d’imposar una mica el que nosaltres volem fer”.
Representants del futbol base egarenc
Per a Joan García, entrenador del CN Terrassa el partit “és una bona representació del futbol base” i va remarcar que en el seu club “el futbol base continua creixent i treballem perquè els jugadors puguin fer el salt al primer equip”. Rubén Hurtado, tècnic del Terrassa FC “B”, va assenyalar que “es necessita aquesta escala i que hi hagi futbol a totes les categories perquè els jugadors vagin pujant de mica en mica”.