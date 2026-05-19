Berta Abellan s'estrena amb victòria al Japó

La pilot terrassenca es va imposar a les italianes Alessia Bacchetta i Andrea Sofia Rabino en la primera de les set proves del Mundial de trial

  Berta Abellan va pujar al graó més alt del podi al TrialGP del Japó
  Berta Abellan, durant la seva actuació a la prova japonesa

Publicat el 19 de maig de 2026 a les 12:22
Actualitzat el 19 de maig de 2026 a les 12:25

Magnífica estrena de la terrassenca Berta Abellan en la primera prova del Campionat del Món de trial, que es va desenvolupar el cap de setmana passat al Japó. La pilot d'Scorpa va iniciar amb autoritat la seva defensa del títol mundial assolit la temporada passada. L'egarenca es va adjudicar la primera cursa després de superar a la francesa Alycia Soyer i va dominar també la segona, classificant-se per davant de la txeca Denisa Pechackova i la italiana Andrea Sofia Rabino.

"La primera cursa va ser difícil, ja que hi havia molta pressió, però em vaig sentir bé. En la segona, en canvi, ja vaig tenir molta confiança. Estic molt feliç d'haver pogut començar la temporada d'aquesta manera", explica l'esportista terrassenca.

En la classificació general, Abellan s'ha situat en primera posició amb un total de 37 punts, seguida de la italiana Alessia Bacchetta amb 35. Ocupa la tercera posició la també italiana Andrea Sofia Rabino amb 30. La britànica Alice Minta s'ha situat quarta amb 24 punts, seguida de la seva compatriota Kaytlyn Adshead amb 22, els mateixos que té la txeca Denisa Pechackova, que és sisena. La francesa Alycia Soyer és setena amb 20 punts. Les tres darreres posicions les ocupen la britànica Nikita Smith amb 15, la italiana Martina Gallieni amb 14 i la també britànica Alicia Robinson amb 13.

 

Primera de set proves

Aquest Mundial femení de TrialGP consta de set proves. La segona se celebrarà entre el divendres 12 i el diumenge 14 de juny a Andorra. Les altres es disputaran a Itàlia (19-21 de juny), Gran Bretanya (24-26 de juny), França (29-30 d'agost), els Països Baixos (4-6 de setembre) i Espanya (18-20 de setembre). El cap de setmana següent, els dies 26 i 27 de setembre, Espanya acollirà també el Trial de les Nacions femení, una competició a nivell de seleccions.

