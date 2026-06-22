Berta Abellan s'imposa a Itàlia i continua liderant el Mundial

Després d'haver-se vist superada per la italiana Andrea Sofia Rabino a la segona prova, disputada a Andorra, la terrassenca Berta Abellan va imposar-se en la tercera prova del Mundial de trial, disputada el cap de setmana a la localitat italiana de Camerino, a l'est de Perugia.
La vigent campiona mundial va dominar les dues voltes i va recuperar la iniciativa en un campionat femení que continua sent una de les categories més igualades del Mundial.
A la primera volta, Abellan (Scorpa) va cedir només un punt a la vuitena zona i va signar un cinc a la novena, una zona que va penalitzar amb fiasco a totes les participants. Així i tot, va aconseguir una còmoda victòria amb 13 punts d'avantatge sobre Rabino (Beta). La britànica Kaytlyn Adshead (Sherco) va completar el podi amb 25 punts, seguida d'Alice Minta (Beta) i Denisa Pechackova (TRRS).
La segona cursa va ser força més ajustada, per bé que Abellan es va tornar a imposar amb autoritat. La seva targeta de set punts va ser exactament la meitat dels realitzats per Rabino, mentre que Minta va acabar tercera. Més enrere, Pechackova va superar Alycia Soyer (TRS) en el desempat per la quarta posició.
"Estic molt satisfeta amb aquesta victòria. He muntat bé i m'ho he passat molt bé. Ha estat una cursa molt ajustada i he hagut de donar el meu 100% per acabar guanyant. He lluitat cada punt", explicava la pilot terrassenca, que segueix liderant la classificació general amb 228, per 205 de la pilot de Torí.
La competició s'atura ara fins a finals de juliol. Entre el divendres 24 i el diumenge 26 de juliol es disputarà la quarta prova del Mundial a la Gran Bretanya. La cinquena es disputarà els dies 29 i 30 d'agost a França. Els Països Baixos acolliran la sisena del 4 al 6 de setembre i la setena i última se celebrarà en territori espanyol del 18 al 20 de setembre.
La prova femenina del Trial de les Nacions, una competició per equips, tancarà la temporada els dies 26 i 27 de setembre, també a Espanya.