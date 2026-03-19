“Cada partit l’hem de jugar com si fos l’últim”

Va ser l’última incorporació del mercat d’hivern, després de les arribades de Sergio Cortés, Nahuel Arroyo i Dano Lourens. Ara fa uns dos mesos i mig, el davanter Larry Kelechi Opara va comprometre’s pel Terrassa FC, pel que resta de temporada i una més. Procedent del Juventud Torremolinos de la Primera Federació, l’atacant d’origen nigerià, la passada jornada, en el camp del Porreres, va disputar el seu primer partit complet amb els d’Oriol Alsina.
La seva integració, en els inicis, no va ser fàcil. “Va ser una mica dur, perquè venir a mitjan temporada i no des del principi, es nota”, assegura el davanter terrassista. No obstant això, i després del període d’aclimatació a la ciutat i a l’equip, Larry comenta que “ara mateix, em trobo molt millor i m’estic adaptant molt bé”.
Ha jugat 259 minuts a la lliga, fins aquesta data, però la bona notícia va ser que la darrera jornada va completar els noranta minuts de joc. “La veritat és que estic molt content, perquè al principi em va costar agafar el ritme, perquè venia de disputar pocs minuts” al seu anterior equip, apunta. L’atacant del Terrassa FC detalla que, ara, “em vaig trobant bé dins del camp”.
Des de la seva arribada, el jugador nigerià ha actuat de davanter centre i també de segona punta, amb el neerlandès Quinten Van den Heerik. Sobre si es troba més còmode en un escenari que en l’altre, Larry manifesta que “tota la meva vida he jugat de punta, de referència de l’equip. Però jugar de segona punta és una nova posició per a mi i m’intento adaptar”. El davanter terrassista, tanmateix, sosté que, en definitiva, juga “on em posa l’entrenador” i el repte és “rendir el màxim possible” per ajudar a la resta de companys.
Els davanters i els gols
És inqüestionable que, generalment, als davanters se’ls jutja pels gols que marca. Fins ara, Larry no n’ha aconseguit cap, tot i que ha tingut ocasions, però això no ha provocat una pèrdua de confiança per part de ningú. “La veritat és que la confiança en mi l’he sentit des del primer dia i l’entrenador m’ha dit que estigui tranquil, que jugui com sé i que jugant així els gols arribaran”, declara l’atacant del Terrassa FC. El tècnic Oriol Alsina vaticina que aquest diumenge, contra el Barbastro a l’Estadi Olímpic, Larry serà l’autor “d’un o dos gols”.
L’equip està ara a només un punt de les places de “play-off” d’ascens. El davanter del conjunt egarenc opina que “nosaltres preferim ser prudents perquè, al final, primer cal certificar la salvació i, a partir d’aquí, tot el que vingui serà benvingut”. A aquestes altures del campionat, tots els equips es juguen alguna cosa i Larry assegura que “ens queden set finals i cada partit l’hem de jugar com si fos l’últim”.