Can Jofresa acull diumenge les dues finals catalanes de hockey sala

El pavelló municipal de Can Jofresa acollirà diumenge a la tarda les finals del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor de hockey sala. A les 17 hores començarà la final femenina i a les 18.30 la masculina.\r\n\r\nLa competició masculina podria deparar un derbi terrassenc entre el Club Egara i l’Atlètic Terrassa. Tot dependrà dels resultats de les semifinals que es disputaran aquesta tarda al pavelló del Club Egara. A les 17.35 hores, els amfitrions del Club Egara s’enfrontaran al vigent campió, el Júnior de Sant Cugat. A la final de la temporada passada, els santcugatencs es van imposar per 4 gols a 3 a l’Atlètic gràcies a un gol de penal d’Aleix Bozal als darrers segons.\r\n\r\nLa segona semifinal enfrontarà també dissabte a les 18.50 hores a l’Atlètic amb el segon equip del Júnior, el Sant Cugat. Els perdedors de les semifinals disputaran el duel pel bronze diumenge a les 12.50 al pavelló de l’Egara.\r\n\r\nEn categoria femenina, l’Egara-Júnior de dissabte a les 13.40 a l’Egara determinarà els finalistes. Júnior i Atlètic sumen tres punts, per zero del Club Egara. Només tres equips han disputat aquesta edició del Campionat de Catalunya. A la final de l’edició de l’any passat, el Club Egara es va desfer del Júnior per 3 gols a 1.\r\n