Canvi de grup del Terrassa FC per a la pròxima temporada

Els representants dels clubs de Segona Federació han votat la configuració dels grups de cara a la pròxima temporada i el Terrassa FC i la resta d'equips catalans passen al grup 2 on coincidiran amb els conjunts aragonesos, els de La Rioja i els navarresos. Així, la temporada 2026-2027, els d'Oriol Alsina no competiran contra els equips valencians i els de les Illes Balears, que s'agrupen amb els equips murcians, i continuaran en el grup 3 de la Segona Federació.
Després de la disputa dels diversos "play-off", el grup 2 d'aquesta categoria estarà format, sumant-hi el Terrassa FC, per set equips catalans. Concretament, els altres sis seran Girona “B”, Reus Reddis, Espanyol “B”, Barcelona Atlètic, Manresa i Olot; quatre de la comunitat d'Aragó, Barbastro, Tarazona, Utebo i Ebro; quatre conjunts de La Rioja, SD Logroñés, Náxara, Arnedo i UD Logroñés “B”; i tres de Navarra, que són Tudelano, Peña Sport i Osasuna “B”. D'aquí a uns dies, s'establirà el calendari de partits de la competició.
La temporada passada i per ajustaments en els grups, en el grup del Terrassa FC ja va participar un equip aragonès, el Barbastro, que continuarà sent un dels rivals la pròxima temporada. La temporada 2022-2023, en el grup del conjunt egarenc hi van participar tres equips aragonesos, Teruel, que va quedar campió, Deportivo Aragón i Ebro. La temporada anterior, la primera de la creació de la Segona Federació, encara hi va haver més equips d'aquesta comunitat, fins a sis: Teruel, Ebro, Brea, Tarazona, Huesca “B” i Ejea, i també un de Castella i Lleó, el Numancia