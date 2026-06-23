133 premiats a la Nit dels Campions del Vallès Occidental

La delegació del Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va obrir dilluns al vespre la segona setmana del cicle de celebracions amb la tradicional Nit dels Campions, que aplega jugadors, entrenadors, directius i tota mena de membres dels diferents equips de la comarca. El Recinte Firal de Terrassa es va omplir de gom a gom per acollir la gran festa de final de temporada del futbol de la ciutat i la comarca, en el decurs de la qual es va premiar a un total de 133 equips, a banda de quatre premis especials i 13 guardons al Joc Net per als equips que menys targetes grogues han vist durant la temporada, corresponents a Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana, així com a Preferent, Primera i Segona femenines.
La Federació va premiar tots els equips campions de lliga de les diferents categories de futbol i futbol sala de la comarca.
L'expresident del Ripollet Joaquín Magán va rebre el primer dels premis especials per tants anys de dedicació al club de la seva vida. El segon va ser per a l'exjugador del CE Sabadell i actual utiller del primer equip Jordi Bransuela. També va ser reconegut Enric Barrull, pels seus 20 anys com a president del Matadepera, així com Salva Font, més de vuit anys vicepresident del Júnior de Sant Cugat.
Els directius de la Federació Catalana de Futbol i delegats al Vallès Occidental, Albert Montull i Jacobo Domènech van encapçalar la Nit dels Campions, felicitant a tots els conjunts campions per la seva exitosa temporada. També hi va ser present l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d'Esports, Alberto Muñoz, l'alcaldessa de Castellar del Vallès, Yolanda Rivera, i el representant de la conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, César Tovar, entre d'altres autoritats, així com els directius de la Federació Pere Alsina, Fernando Peña i Andrés López.