Canvis als partits de pretemporada del San Cristóbal

El San Cristóbal ha anunciat alguns canvis pel que respecta als partits de la pretemporada que encara resten per disputar. L'amistós previst per al dissabte 23 d'agost contra el FC Vilafranca, finalment es disputarà en el municipal de Ca n'Anglada a petició del rival per obres al seu camp. Es jugarà el mateix dia, però començarà a les 19.15 hores. D'altra banda, es confirma l'horari del partit amistós del dimecres 27 d'agost en el camp de l'UE Vic, que serà a les 20 hores.\r\n\r\nAquest dissabte, els de Cristian García jugaran el segon partit de preparació de la pretemporada, a casa, contra el Sant Andreu, equip de la Segona Federació. Serà a partir de les 20 hores, i l'entrada totalment gratuïta. Després d'aquest, el pròxim encontre amistós del conjunt parroquial serà el dimecres dia 20 d'agost, en el camp de l'Atlètic Sant Just, equip de la Lliga Elit. De moment, el San Cristóbal ha disputat un partit a la pretemporada, com a local i contra el Som Maresme, que es va imposar per 0 a 3.\r\n