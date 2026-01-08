Un partit de suspensió a Carlos Olmo i Mario Cantí i dos a Guillem

El San Cristóbal es queda sense tres jugadors importants de cara a l'encontre de diumenge a casa contra el Manresa. Són les conseqüències del partit de lliga de la passada jornada en el camp de l'Europa "B", en què els parroquials es van quedar amb nou jugadors per les expulsions amb targeta vermella directa de Carlos Olmo i Mario Cantí. El primer, per tombar a un contrari sent l'últim defensor i el segon per una entrada a un rival, considerada per Competició com a "violenta". Tots dos han estat sancionats amb un partit de suspensió.
D'altra banda, el centrecampista Guillem Hernández ha rebut una sanció de dos encontres de suspensió, tot i que no va ser expulsat durant aquest partit delebrat al Nou Sardenya. El jugador del San Cristóbal, a la conclusió, va mantenir una discussió amb alguns integrants del conjunt barceloní i, segons la resolució, s'ha procedit a "la imposició de la sanció en el seu grau mitjà, en tractar-se d'una acció reiterada". Cristian García, el tècnic dels parroquials, també ha estat sancionat amb dos partits de suspensió, també per protestar al trio arbitral.
El club ja va presentar al·legacions a l'acta en el seu moment, que van ser ateses i podria presentar un recurs a la resolució de les sancions, per veure si hi ha alguna rebaixa per part de Competició de la Federació Catalana de Futbol.