Cinc incorporacions del CN Terrassa per continuar brillant

El primer equip de natació del Club Natació Terrassa ja ha reprès els entrenaments amb la mirada posada en la temporada 2026-2027. Després d’un curs passat brillant, el conjunt egarenc afronta el nou amb el repte de continuar progressant i consolidar-se entre els millors clubs de la natació estatal. La temporada passada va deixar un important llegat, amb grans resultats individuals i d’equip, títols estatals, rècords d’Espanya i una actuació especialment destacada a la Copa d’Espanya.
L’equip masculí es va proclamar campió de la Divisió d’Honor, mentre que el femení va aconseguir l’ascens a la màxima categoria. Malgrat els èxits assolits la temporada passada, el tècnic Raúl Navalón considera que el grup encara té recorregut per continuar evolucionant. “Crec que l’equip no ha tocat sostre”, assegura el tècnic, que confia que diversos nedadors i nedadores millorin el seu rendiment individual. L’equip també vol créixer en l’àmbit col·lectiu, especialment a la Copa d’Espanya. “Vam tenir moments en què no vam poder nedar bé i crec que tenim marge per continuar millorant”, assegura.
Un dels grans al·licients del nou curs serà la participació a la Divisió d’Honor de la Copa d’Espanya. “Per nosaltres és el gran objectiu. Volíem que els dos equips estiguessin a Divisió d’Honor”.
La presència del femení a la màxima categoria aporta una motivació especial. “Intentarem que els dos equips arribin en el millor estat de forma possible per poder tornar al podi”.
Cinc novetats
El CN Terrassa presenta enguany cinc cares noves. En categoria femenina, s’han incorporat les andaluses Alba Vázquez i Victoria García Pimentel, procedents del Churriana. Vázquez, un dels grans fitxatges, va ser finalista als darrers europeus de París en 200 i 400 estils, mentre que García Pimentel, per la seva banda, és una aposta de futur, especialment en les proves de braça.
El conjunt masculí incorpora David Rodríguez, Joel Arredondo i Jaouad Syoud. Rodríguez arriba procedent del San Fernando després d’haver estat medallista de les proves ràpides d’esquena a l’Estatal júnior. Arredondo, que ve del Lloret, va guanyar el Trofeu Federació Júnior de Catalunya, a més d’assolir diversos podis en els Campionats de Catalunya de la seva categoria.
Completa el capítol de novetats el nedador algerià Jaouad Syoud, nedador internacional algerià que aporta experiència al màxim nivell. Syoud va ser semifinalista olímpic als Jocs de París del 2024 en la prova de 200 metres estils, i arriba amb un ampli recorregut internacional a les seves espatlles.
El Mundial de Pequín, un dels grans reptes
La primera part de la temporada tindrà un dels seus grans moments per al CN Terrassa al Campionat del Món de piscina curta, que se celebrarà els sis primers dies de desembre a la capital xinesa, Pequín. El CN Terrassa ja compta amb Luca Hoek i Hugo González com a nedadors classificats per a la cita mundialista, però aspira a ampliar la seva representació a través del Campionat d’Espanya. El calendari de la temporada també inclourà diferents cites estatals i catalanes, amb especial atenció a la Copa Catalana, el darrer cap de setmana d’octubre, on el conjunt egarenc vol oferir la millor versió.