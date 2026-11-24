D’aquí a menys de tres setmanes, la selecció espanyola femenina debutarà a la Pro League, que es començarà a disputar el dilluns 14 de desembre a València.\r\n\r\nEn la recta final de la preparació, el seleccionador Carlos García Cuenca ha convocat del 30 de novembre al 4 de desembre a Madrid 28 jugadores, vuit de les quals són terrassenques. Es tracta de Clara Pérez i Sofía Rogoski (Atlètic Terrassa), Mireia Herrero (Club Egara), Estel Petchamé i Laura Bruguera (RC Polo), Sofia Keenan (Real Sociedad), Clara Badia (Mannheimer) i Marta Segú (HGC).\r\n\r\nEl combinat femení espanyol disputarà els sis primers partits de la competició entre el 14 i el 22 de desembre. En només nou dies, s’enfrontarà dues vegades a Alemanya, els Països Baixos i Bèlgica.\r\n