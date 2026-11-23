Segona derrota consecutiva del CN Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina, que va tancar dissabte la seva primera volta. Després de perdre en la jornada anterior davant del CN Sabadell, el conjunt que prepara Xavi Pérez es va veure superat per set gols de diferència (11-18) a la piscina de l'Àrea Olímpica pel líder de la lliga, un CN Mataró que té un partit més i ho ha guanyat tot.
Aquest dimarts a les 20.45, les egarenques encetaran la segona volta visitant a un Barceloneta que és quart amb 24 punts, tres menys que les de Pérez, que són terceres, per darrere del CN Sabadell, segon amb 31, i del líder, un CN Mataró que acumula 35 punts i ha disputat ja 12 partits.
Les de Dani Ballart es van mostrar superiors a les terrassenques. Van adjudicar-se el primer parcial per 2 a 5 i al descans manaven ja per 4 a 8. Per si hi havia dubtes, al tercer quart es van imposar per 2 a 6, deixant un marcador provisional de 6 a 14. En uns vuit minuts finals de tràmit, el Natació va guanyar per un insuficient 5 a 4.
En menys de quatre minuts, les de Ballart van signar un parcial de sortida de 0 a 4. Alice Williams va retallar distàncies de penal i Paula Prats va fer el 2 a 4, però a 41 segons per acabar el primer acte, Matilda Kearns va marcar el 2 a 5.
El domini maresmenc va continuar al segon parcial. Prats va fer el tercer abans que arribés un 0 a 3 del Mataró. Carlota Peñalver va anotar el 4 a 8 amb el que es va arribar al descans.
La dinàmica no va variar a la represa. El 2 a 6 de les visitants va ser un cop molt dur per a un Natació que ja no s'aixecaria.