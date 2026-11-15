Ple de victòries dels equips terrassencs a la lliga masculina

La novena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey ha somrigut als tres equips terrassencs.
A Can Salas, l'Atlètic ha fet els deures i ha batut per 3 a 0 al cuer de la competició, un Sardinero que no ha sumat encara cap punt a la lliga. Dos gols de penal-córner del davanter local Oriol Campos en els minuts 9 i 17 han encarrilat un matx que Marc Albericio s'ha encarregat de sentenciar al 49.
Els càntabres s'han dedicat a defensar-se durant els 60 minuts davant els d'Albert Lis, que no han tingut la frescor ofensiva d'altres dies i no han pogut sumar una golejada amb més contundència.
Al Pau Negre, el CD Terrassa s'ha imposat també amb gran autoritat al FC Barcelona, concretament per 0 a 4. El gran protagonista del partit ha estat el punta egarenc Pau Petchamé, que ha signat un "hat-trick". Ha marcat de penal a pocs segons de tancar el primer acte i ha fet dos gols més de jugada als minuts 37 i 47. Enric Miralles ha tancat el marcador al penúltim minut en un altre llançament de penal.
Per la seva banda, el Club Egara ha assolit una victòria de gran mèrit (2-3) a l'Eduardo Dualde davant del líder, un Polo que només havia perdut un partit fins ara. Els d'Oriol Torras s'han posat per davant en el marcador gràcies a les dianes d'Àlex Broto i Jan Amat en els 21 primers minuts. Max Laplaza ha retallat distàncies just després del descans, però quan faltaven deu minuts, Pol Gispert ha anotat l'1 a 3. El terrassenc Marc Miralles ha fet el 2 a 3 definitiu al minut 56.
Gràcies a aquests resultats, els tres equips egarencs han certificat la seva classificació per a la Copa del Rei, que es disputarà del 23 al 25 d'abril a Can Salas. Els altres cinc conjunts classificats són Club de Campo, RC Polo, Júnior, Sanse Complutense i Tenis de Santander.
Quan falten dues jornades per tancar la primera volta, el CD Terrassa s'ha situat tercer amb els mateixos 19 punts que el Club de Campo, ambdós a dos punts del Polo, que segueix com a líder. El Club Egara s'ha situat cinquè, empatat a 16 punts amb l'Atlètic, sisè.