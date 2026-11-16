Cinquena derrota consecutiva per tancar la primera volta

Després de guanyar els sis primers partits de la lliga de Divisió d'Honor masculina, el CN Terrassa ha encadenat cinc derrotes consecutives contra els primers classificats. Ha tancat la primera volta en una discreta sisena posició. Té els mateixos 18 punts que el cinquè classificat, el CN Mataró. I es troba ja a 12 de distància dels dos primers, Barceloneta i Sabadell.
Ja acabada la primera volta, es coneixen els noms dels vuit equips que disputaran la Copa del Rei: Barceloneta, Sabadell, Barcelona, Sant Andreu, Mataró, Terrassa, Mediterrani i Caballa.
Els de Sergi Mora van empatar a dos gols en el primer quart, però van arribar al descans guanyant per 5 a 7. Els egarencs, però, no van ser capaços de mantenir el seu avantatge en els dos darrers quarts davant d'un Sant Andreu molt ofensiu.
Després de l'empat a un gol del tercer acte, els barcelonins van adjudicar-se l'últim amb un 5 a 2 que va deixar sense opcions als terrassencs. L'ex del Natació Nacho Bargalló va retallar distàncies fins al 7 a 8 i Lars Ten Broek va anotar el 7 a 9. Però de nou Bargalló, Josep Puig, Aleix Herrero i Adrià Serrano van completar un parcial de 4 a 0 que va ser definitiu. Ten Broek va retallar distàncies quan faltaven 13 segons, però el marcador ja no es va tornar a moure.