L'Atlètic femení s'imposa per 2 a 4 al camp del Sanse Complutense

Només l'Atlètic Terrassa ha pogut guanyar el seu partit en aquesta antepenúltima jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor femenina. El conjunt de Sílvia Bonastre s'ha imposat per 2 a 4 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense, un rival directe en la lluita per les quatre primeres places.
Josefina Mondo ha posat per davant les madrilenyes als dos minuts, però dues dianes de la davantera internacional de l'Atlètic Sofía Rogoski han permès capgirar el marcador abans d'acabar el primer quart. Ja al segon, Lola Riera ha empatat per a les de Jorge Donoso, però en el darrer segon del tercer quart, Julia Gomes ha fet el 2 a 3 de penal. Quan faltaven 18 segons per acabar, Rogoski ha fet el 2 a 4 definitiu, completant així el seu "hat-trick".
Els altres dos equips locals han perdut. El Club Egara va caure dissabte per 2 a 1 al camp del Valencia, que acaba de pujar. A tocar del descans, Mireia Herrero va neutralitzar de penal a Beteró el gol d'Àngela Colomer al minut 4 de partit, però en el minut 42, la juvenil Ana Ortola va fer el 2 a 1 definitiu per a les valencianes.
Per últim, el CD Terrassa, que venia de sumar tres victòries consecutives, ha encaixat un contundent 6 a 0 a l'Eduardo Dualde davant del Polo. Cristina Maristany i Bárbara Borgia han fet els dos gols de les de Joan Vidal a la primera meitat. Patricia Álvarez amb dos gols, Xantal Giné de penal i la terrassenca Estel Petchamé, també de penal, han sentenciat el duel.
L'Atlètic és quart amb 19 punts, el Club Egara vuitè amb 11 punts i el CD Terrassa novè amb 9. Falten dues jornades per acabar la primera volta i només les de Can Salas tenen garantida la presència a la Copa de la Reina, que se celebrarà a Can Salas del 23 al 25 d'abril.