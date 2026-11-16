Valuosa victòria del CN Terrassa al Pireu a la Champions femenina

El CN Terrassa comparteix el lideratge del grup "C" de la Champions League femenina amb el vigent campió d'Europa, l'Olympiacos del Pireu. Ambdós equips han guanyat els dos partits que han disputat fins ara i sumen sis punts, per zero de l'Ethnikos, també del Pireu, i Ekipe Orizzonte italià.
El conjunt que prepara Xavi Pérez es va imposar per un valuós 12 a 13 a la piscina de l'Ethnikos grec en un duel molt exigent, marcat per la igualtat i les alternatives constants en el marcador, que no es va resoldre fins als segons finals. Carlota Peñalver, máxima anotadora del matx amb quatre dianes, el va sentenciar en marcar de penal quan faltaven 35 segons per acabar.
El partit no va començar de la millor manera per a les terrassenques, que es van trobar amb un Ethnikos intens i amb el suport de la seva afició. Tot i avançar-se en el marcador amb una diana d'Alice Williams, les gregues van aconseguir capgirar el resultat i tancar el primer període amb un ajustat 4-3.
En el segon quart, el CN Terrassa va fer un pas endavant i va mantenir el pols ofensiu. Les egarenques van trobar en Alice Williams una de les seves principals referències atacants, mentre que Carlota Penálver, Sara Cordovani i Panni Szegedi van contribuir en l'àmbit ofensiu. El conjunt egarenc va equilibrar el marcador i tots dos equips van arribar al descans amb un empat a deu gols.
Després del pas pels vestidors, el partit va continuar igualat. L'Ethnikos va tornar a prendre la iniciativa i va aconseguir arribar al darrer període amb un avantatge mínim (12-11). Les jugadores de Xavi Pérez, però, van mantenir la competitivitat i van afrontar els últims vuit minuts amb la determinació de capgirar el resultat.
En un tram final de màxima tensió, Panni Szegedi va empatar a 12 i, quan el partit semblava abocat als penals de desempat, Carlota Penalver va transformar una pena màxima per situar el 12-13 definitiu. Una diana decisiva que va permetre al CN Terrassa certificar un triomf de gran valor en una piscina especialment complicada.
La capitana de l'equip, Noelia Cuenda, valorava molt positivament el resultat, tot i les dificultats del partit: "Ha estat un partit molt difícil, amb la dificultat afegida de jugar a casa seva amb la seva gent. Hem començat una mica malament, però a mesura que ha anat avançant el partit l'hem anat tirant endavant, i estem molt contentes amb el resultat, que ha sigut molt ajustat però estem molt contentes d'endur-nos els tres punts d'aquest partit".