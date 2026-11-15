Dos gols de penal condemnen un San Cristóbal que ha merescut més

El tècnic David Vilajoana no ha pogut debutar amb un resultat positiu després de caure per 2 a 1 en el camp del Cerdanyola, que ha aconseguit les seves dues dianes de penal. El San Cristóbal, que ha ofert una bona imatge i ha merescut un millor resultat, no ha encertat les seves oportunitats i, a més, ha acabat jugant amb deu per l'expulsió de Raúl Lordán. El pròxim diumenge, el conjunt parroquial rebrà el Tona en el municipal de Ca n'Anglada, en un encontre previst per a les 12 hores.
La primera meitat ha sigut molt igualada, sense grans ocasions i amb un San Cristóbal valent, però que no ha pogut fer mal en les seves arribades a l'àrea local. Ufano ho ha provat per als locals amb un xut que ha sortit fora i ha replicat per als parroquials Mario Cantí amb un xut de lluny que ha aturat el porter del Cerdanyola sense moltes dificultats.
Passat el quart d'hora de joc, un defensa visitant ha comès penal sobre Javi López després d'una bona acció dels locals. Abde, jugador format al club egarenc no ha perdonat i ha aconseguit l'1 a 0. Els de Soldevila han intentat recuperar-se i han tingut alguna opció fins al descans, com un llançament de falta que ha impactat en la tanca i ha anat a mans del porter Víctor López i una centrada perillosa de Cristian Domínguez que ha sortit fora per molt poc.
En els inicis de la segona meitat, el Cerdanyola ha sortit amb empenta per incrementar la seva renda, però sense crear oportunitats clares per marcar. El San Cristóbal, no obstant això, ha continuat buscant el gol de l'empat i l'ha trobat en el minut 57, en una gran acció pel cantó dret de Jonathan Linares, que ha centrat cap a Jordi Ranera, que havia entrat feia poc per Cristian Domínguez. La rematada del davanter ha tocat el pal i ha entrat dins de la porteria local.
El gol de la igualada ha animat als de Soldevila, que, en el minut 60 han tornat a gaudir d'una bona ocasió per part de Pime que el porter dels cerdanyolencs ha pogut atrapar. Els parroquials, que estaven molt millor, han tingut alguna arribada més sense èxit, però a la mitja hora de joc, el Cerdanyola ha tornat a disposar d'un penal, per unes mans de Raúl Lordán que li han costat la targeta vermella, després d'un tir de Javi López. Abde, de nou, s'ha encarregat d'executar la pena màxima i ha obtingut el 2 a 1 per als locals.
Javi López ha pogut fer el tercer poc després per als locals, però Carles Segura ho ha evitat amb una bona aturada. El San Cristóbal no s'ha rendit en cap moment i ha tingut alguna opció per igualar el resultat, sobretot una acció que no ha pogut concretar Marc Río després d'un cop de cap de Ricki i una rematada de Baba que ha sortit fora. Fins al xiulet final, els de Vilajoana han insistit sense fortuna.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Raúl Lordán, Carlos Olmo (Baba), Ricki, Muñi (Paul), Guillem, Miguel, Jonathan Linares, Mario Cantí (Marc Río), Cristian Domínguez (Jordi Ranera) i Pime.