El Terrassa FC busca perllongar el bon camí

Mantenir la bona marxa a la lliga de la Segona Federació i defensar la segona posició a la classificació són els objectius màxims del Terrassa FC de cara a l’encontre de diumenge a l’Estadi Olímpic davant del Tudelano. El tècnic Oriol Alsina només tindrà de baixa a Guti per lesió i podria fer jugar uns minuts a Max Marcet i Sergio Montero, ja recuperats de les seves molèsties. El partit, previst per a les 17 hores, el dirigirà l’àrbitre Hugo Alonso Luiña, que pertany al Comitè Asturià.
El conjunt navarrès arribarà a aquesta cita a la tretzena plaça de la classificació, amb nou punts, els mateixos que el Logroñés “B”, el primer dels cinc que estan en zona de descens directe. El Tudelano ha disputat fins ara quatre encontres com a visitant, amb un balanç d’una victòria, un empat i dues derrotes, unes xifres no gaire diferents de les que ha assolit com a local.
“Portem una dinàmica molt positiva, però en el moment que ens pensem que hi ha un partit guanyat abans de començar, aquest dia el perdrem”, va avisar un prudent Alsina parlant de l’enfrontament de demà. I també va alertar que “si no estem en un nivell òptim de concentració, d’estar atents a segones jugades, d’estar intensos, de, com a mínim, igualar la seva intensitat, ens costarà molt”.
L’entrenador terrassista va manifestar que “nosaltres hem de fer el nostre futbol ambiciós, amb molta mentalitat, mentalitat positiva, guanyadora, i hem de rendir el màxim en cada duel dels nostres futbolistes per tirar els partits endavant. I aquest no serà una excepció, segur. Alsina va dir que el seu equip ha d’anar “des del minut 1 per la victòria, intentant jugar en el seu camp el màxim temps possible”.
Bons futbolistes
De l’adversari de diumenge, Alsina va assenyalar que “té bons futbolistes que, per la raó que sigui, no acaben de trobar la clau, però segur que la trobaran en qualsevol moment d’aquesta lliga i segur que aniran amunt. No els han sortit les coses bé i nosaltres, amb tot el respecte cap a aquest equip, aquest diumenge esperem estar molt bé a nivell col·lectiu i també a nivell individual i guanyar el partit, però en cap moment ens confiarem i ens pensarem que el partit està guanyat abans de començar”.
Per la seva banda, Sergio Cortés va declarar que “estem contents pel resultat de la setmana passada, pels resultats que venim aconseguint i ara tenim dos partits a casa. Ve el Tudelano, que sabem que és un equip perillós i que l’equip que tenen no reflecteix on està la classificació”. El centrecampista del Terrassa FC també va assenyalar que “aquí no hi ha partit fàcil, tots els partits tenen la seva complicació. Si fem les coses bé ens sortiran les coses”.