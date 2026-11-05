Juanjo Pascual i la seva gossa Mia, bicampions d'Europa

El binomi format pel terrassenc Juanjo Pascual i la seva gossa Mia ha tornat a fer història en l'àmbit internacional del discdog. Aquesta disciplina esportiva, coneguda també com a "frisbee" caní, consisteix a fer que un guia humà llanci un disc volador a l'aire per tal que el seu gos l'atrapi.
Només dos anys després de pujar dalt de tot del podi per primera vegada, la parella egarenca va revalidar el títol de campiona d'Europa de la prestigiosa modalitat AWI (Ashley Whippet Invitational). Es tracta del circuit mundial més antic d'aquest esport de gossos amb disc.
La fita es va assolir a la ciutat alemanya de Kirrlach, on es van citar els millors equips del continent. Pascual i Mia, que competeixen específicament en la modalitat de distància, van signar una magnífica actuació. Demostrant una connexió perfecta i una precisió mil·limètrica en els llançaments, van aconseguir repetir l'èxit assolit l'any 2024, consolidant així la seva llegenda dins d'aquest esport.
Aquest gran èxit internacional tanca una temporada extraordinària per a la parella. A l'octubre, el binomi egarenc va aconseguir una meritòria tercera posició en la mateixa disciplina de distància al Campionat del Món de la modalitat UFO, celebrat a la localitat italiana de Muggiò.