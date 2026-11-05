La millor arrencada d’una curta història

Fa tot just sis temporades que es diputa la Segona Federació, una competició creada l’any 2021. En tot aquest temps, el Terrassa FC mai havia protagonitzat un inici de campanya com el que ha fet enguany. En les nou jornades disputades, l’equip terrassista no havia ocupat plaça de “play-off” fins ara, que està situat a la quarta posició. A més, tampoc havia sumat tants punts com els que ha pogut acumular en aquesta temporada. En concret, els d’Oriol Alsina tenen divuit punts en el seu caseller, cinc més que el seu millor registre fins ara, que correspon a la temporada 2024-2025, quan, en nou encontres, havia obtingut tretze punts.
A la seva estrena, a la temporada 2021-2022, el Terrassa FC va arribar a la novena jornada a la novena plaça, amb dotze punts a la classificació, amb una sèrie de tres partits guanyats, tres empastats i tres perduts, amb onze gols a favor i també onze en contra.
Una campanya més tard, a la 2022-2023, el conjunt terrassista també tenir dotze punts després dels primers nou partits de lliga, però en aquest cas era vuitè a la taula classificatòria. Els números eren els mateixos, amb tres partits guanyats, tres empatats i tres perduts, però amb onze gols a favor i deu en contra. Tot igual que l’any anterior, excepte en la dada de gols encaixats.
La temporada 2023-2024, i a la novena jornada, el Terrassa FC de llavors era desè, amb deu punts, la collita més baixa de la seva història a aquesta categoria i en aquest període de partits. El balanç va ser de dos triomfs, quatre empats i tres derrotes, amb deu gols a favor i dotze en contra.
Els primers nou partits
La campanya següent, la 2024-2025, en els primers nou partits de la Segona Federació, els egarencs estaven a la dotzena posició, amb tretze punts i tres victòries, quatre empats i dues derrotes. A més, amb un registre golejador de dotze a favor i onze en contra.
I, la passada temporada, la 2025-2026, el Terrassa FC, en acabar la novena jornada, era també dotzè, amb tres partits guanyats, tres empatats i tres perduts i catorze gols a favor i disset encaixats, la pitjor xifra de gols en contra en tota aquesta trajectòria.
Enguany, els números són de cinc triomfs, tres empats i una única derrota, la que va patir en el camp de l’Ebro, amb un jugador menys. Els gols, molt menys: nou a favor i només tres en contra.