Repartiment de punts entre l'Atlètic i el Júnior en el duel ajornat de la lliga femenina

L'Atlètic Terrassa va empatar a dos gols dijous al vespre al camp Josep Marquès contra el Júnior de Sant Cugat en partit corresponent a la tercera jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina, ajornat a causa de l'alerta meteorològica del primer cap de setmana d'octubre.
L'enfrontament entre dos dels grans favorits per disputar la "final-four" pel títol va acabar en taules. La igualtat va ser màxima. La primera meitat, amb força ocasions en ambdues porteries, es va resoldre sense gols.
A la represa n'arribarien quatre. La central de l'Atlètic Núria Carles va transformar un llançament d'stroke al minut 35 de joc, de manera que les de Sílvia Bonastre van entrar en l'últim quart de partit amb avantatge davant del conjunt que enguany dirigeix l'argentí Jorge Dabanch.
Al darrer període, la productivitat ofensiva va augmentar de manera notable. L'exdavantera de l'Atlètic Maria Gestí va igualar el matx al minut 46, però escassos segons més tard, la internacional Sofía Rogoski va tornar a posar per davant les de Can Salas. Quan semblava que les terrassenques tenien el partit pràcticament guanyat, una diana de la neerlandesa Amy Van Den Bosch quan faltaven sis minuts per al final va significar l'empat a dos definitiu.
Després d'aquest empat, l'Atlètic continua ocupant la quarta posició, empatat amb el tercer, el Sanse Complutense. Té 16 punts i n'hi treu ja cinc al Club Egara i l'RC Polo, cinquè i sisè respectivament. A tres punts de distància hi ha els dos primers classificats, Club de Campo i Júnior.
Les de Bonastre visiten diumenge al líder
El conjunt terrassenc afronta aquest cap de setmana un altre duel de la màxima exigència. Diumenge a les 12.30 hores visita al líder de la competició, un Club de Campo que no coneix encara la derrota en les set jornades que s'han disputat. Ha guanyat sis partits i n'ha empatat un. Una victòria egarenca a Madrid deixaria tots dos equips empatats a 19 punts a falta de tres jornades per tancar la primera volta.
Els altres dos equips terrassencs de la lliga de Divisió d’Honor femenina jugaran dissabte els seus partits corresponents a la vuitena jornada. El duel més atractiu és el que enfrontarà a les 13.45 hores a l’Eduardo Dualde l’RC Polo i el Club Egara. Serà el retrobament del tècnic del Polo, Joan Vidal, amb les seves exjugadores. A les 16, el CD Terrassa visitarà un Valencia que acaba de pujar a la màxima categoria.