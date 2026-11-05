Els penals somriuen al San Cristóbal

El millor encert a la tanda de penals va ser determinant per al San Cristóbal, que va superar l’eliminatòria de la Copa Catalunya, la primera que disputava de l’edició d’enguany. Els de Cristian García van empatar a dos gols en el temps reglamentari en el camp del Rönin, a les instal·lacions del Júnior FC, a Sant Cugat del Vallès, però des dels onze metres van estar impecables i es van imposar per 3 a 5.
Els parroquials van començar amb més empenta que el conjunt local i el primer a provar sort va ser el davanter Pime, amb un xut que va sortir desviat. Al quart d’hora de joc, Cristian García es va veure obligat a fer el primer canvi per la lesió d’Adrià Alsina, que va haver de deixar el seu lloc a Baba.
I, en el minut 18, i després d’una jugada per la banda dreta de l’atac dels egarencs, la pilota va anar a peus de Pime que, en aquesta ocasió, no va perdonar i va establir el 0 a 1 en el marcador. Els locals van reaccionar tímidament, però el conjunt visitant va saber contenir els seus intents. El San Cristóbal, però, no va tornar a tenir alguna arribada de perill fins poc abans del descans, en una doble oportunitat.
Marc Río va estar a punt de marcar, després de rematar de cap al travesser de la porteria de l’equip local i el refús va anar a parar a peus de Pime, que no va poder concretar amb èxit i va xutar fora.
La seva renda
A la represa, els parroquials van intentar ampliar la seva renda i Marc Gabaldón va provar un tir que el porter Dani Pérez va atrapar sense gaires dificultats. Uns minuts més tard, el Rönin va aconseguir equilibrar el marcador, gràcies a una diana de Pol Rueda.
L’alegria a les files locals va durar poc, ja que Campano, en una potent rematada de cap, va establir l’1 a 2. Els locals, tanmateix, van tornar a empatar i tot es va decidir a la tanda de penals. Carlos Olmo, Àlex Fernández, Muñi, Jordi Ranera i Pime van marcar els seus llançaments i Tapia va aturar-ne un del Rönin.