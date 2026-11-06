El CN Terrassa perd per penals amb el CN Barcelona i suma el segon punt a l'Euro Cup

Els dos partits de la fase de grups de l'Euro Cup que ha disputat el CN Terrassa han acabat de la mateixa manera, amb una derrota per penals. Després de perdre a Atenes, els de Sergi Mora van caure dijous al vespre per 11 a 14 (0-3 en els penals) davant del CN Barcelona a la piscina de l'Àrea Olímpica. Tanquen la classificació del grup "C" amb els mateixos dos punts que té el GS Apollon Smyrnis grec. Lidera el grup el CN Barcelona amb 5 punts, seguit de l'A-Polo Sport Management amb 3.
Els egarencs van fer un molt bon partit davant d'un Barcelona que li treu sis punts a la lliga espanyola. El partit va començar amb un CN Barcelona més encertat. que es va situar 0 a 2 a l'electrònic en només tres minuts gràcies a dues dianes de Pol Daura. La reacció del Natació, però, no es va fer esperar. Albert Sabadell, Luka Krstic i Lars Ten Broek van capgirar el marcador abans d'acabar el primer quart.
Màxima igualtat
Al segon van ser els visitants els que es van imposar per 3 a 4. Van signar un parcial de 0 a 3 que el CN Terrassa va contestar amb un altre 3-0, amb dos gols d'Òscar Blasco i un altre de Krstic. Un penal transformat pel visitant Taiyo Watanabe a quatre segons pel descans va deixar el duel empatat a sis gols.
A la represa, els d'Andrei Iosep van obrir una altra escletxa de dos gols (7-9). De nou Sabadell i Oriol Sánchez van igualar a nou. Un altre 0-2 dels cenebistes va situar el marcador en 9 a 11. En el darrer minut i mig, el Natació va aconseguir empatar gràcies a les dianes d'Albert Sabadell i Luka Krstic.
Amb l'11 -11 definitiu, la victòria es va haver de decidir des dels cinc metres. El porter del Barcelona Javier Benavides va aturar els llançaments de Luka Krstic i el capità Ricard Alarcón, mentre que Albert Sabadell el va estavellar al pal. Pol Gomà, Taiyo Watanabe i Pol Daura van fer els tres gols de penal del Barcelona.
Dijous vinent, els de Sergi Mora visitaran la piscina de l'A-Polo Sport Management georgià a la recerca de la seva primera victòria en aquesta fase de grups de l'Euro Cup.