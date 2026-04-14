Cop de puny damunt la taula del Terrassa FC "B"

El Terrassa FC “B” va golejar per 3 a 0 a l’Estadi Olímpic al Berga en un partit que pot ser crucial per a les seves aspiracions de guanyar la lliga i assolir l’ascens directe a Primera Catalana. Els terrassistes tenien tres punts d’avantatge amb relació als berguedans, que ocupen la segona posició. El duel directe entre els dos grans aspirants a l’ascens d’aquest grup quart de Segona Catalana era decisiu per al futur dels dos conjunts.\r\n\r\nEl Terrassa “B” va fer tot un partidàs i ha adquirit un valuós coixí de sis punts d’avantatge amb relació al conjunt de la capital del Berguedà. La jornada, a més, va acabar sent rodona, ja que els altres dos conjunts berguedans que aspiren a l’ascens van perdre per 2 a 0, el Puig-reig a Vilanova del Camí i el Gironella a Barberà.\r\n\r\nPerfectament conscients de la importància del duel, els de Rubén Hurtado van sortir molt forts. Van fer un gran partit, mostrant-se molt superiors al seu rival en totes les facetes del joc. Al minut 22, Joan Martín va batre per primera vegada el porter visitant Iván Gil. Es va arribar al descans amb el mínim avantatge dels locals. Al segon temps, Pau Santanach i Ismail El Benhiti van completar la golejada amb dues dianes en els deu minuts finals.\r\n \r\n