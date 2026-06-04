La contundent oposició de les penyes del Terrassa FC al fitxatge del lateral dret olotí Ferran Ruiz no farà canviar d'opinió a la directiva del Terrassa FC, que reitera la presumpció d'innocència del seu jugador. El club ha confirmat que coneixia el cas quan va executar el fitxatge i que en el seu contracte s'ha inclòs una clàusula en virtut de la qual el contracte quedaria automàticament rescindit si la justícia troba culpable el futbolista garrotxí.
Ferran, de 23 anys, està acusat d'enregistrar i difondre al setembre del 2023 en un "beach-club" de Gran Canària una trobada sexual amb dues noies, una d'elles menor d'edat en el moment dels fets, que es van produir quan el terrassista jugava al planter del Real Madrid. Es tracta del mateix cas en el qual va ser encausat el central del Real Madrid Raúl Asencio.
El màxim accionista del Terrassa FC, Constantinos Tsakiris, ha donat aquest dijous la versió del club en una entrevista a Diari de Terrassa. Ha assegurat que no hi haurà marxa enrere i que el jugador només serà acomiadat en el cas que la justícia el trobi culpable. En la mateixa línia s'ha expressat l'entrenador Oriol Alsina, que confia en la innocència del jugador.
En aquest sentit, Tsakiris ha assenyalat: "El fitxatge del Ferran està condicionat a la seva innocència. Si no és innocent, no hi haurà fitxatge. Fins llavors, apliquem la presumpció d'innocència. Respectem l'opinió dels socis i de les penyes. Ells, individualment, tenen dret a no esperar-se a la decisió del jutge i a pensar que és culpable, però nosaltres som una institució i no podem tenir opinions subjectives. La llei diu que cal respectar la presumpció d'innocència. Si vol, aquest noi pot treballar a la policia o adoptar nens fins que el jutge no digui que és culpable. I entre altres coses, també pot tenir una llicència federativa. Això és el que defensem. Ferran Ruiz seguirà sent jugador del Terrassa. Tenim un contracte i hem de respectar-lo".
L'empresari grec assegura que tant ell com el cap de premsa del club, Dani Melgar, han parlat amb representants de les penyes. "Els ho hem intentat explicar. Les converses han anat molt bé". I afegeix: "No sé si els penyistes recapacitaran o no. Estava una mica preocupat pel tema, però des de dimecres estic més tranquil. Espero que entenguin quina és la posició del Terrassa FC. Penso que aquest debat deixa clar que som una família. I a les famílies no sempre hi ha acord en tot. Potser no sempre veiem les coses de la mateixa manera, però per a mi, el més important és que continuem sent una família".
Com ho viu el futbolista?
Pel que fa a com el futbolista està vivint tot aquest enrenou, Tsakiris comenta: "Antonis Antoniou, el nostre director esportiu, va parlar dimecres amb ell. Em va transmetre que era un noi molt tranquil, que creu fermament en la seva innocència. Sembla que té un caràcter fort. Ens agraden els futbolistes així".
L'entrenador, Oriol Alsina, que ha participat també en la trobada, valorava així l'opinió dels penyistes. "Les penyes es mereixen el màxim respecte. Són un motor molt important del nostre club. A més, m'hi sento molt identificat pel bon tracte que he rebut d'elles des que vaig arribar. Jo puc opinar des de la part esportiva. El Ferran em sembla un futbolista diferencial, un magnífic lateral dret. Respectant l'opinió de tothom, penso que hem de tenir en compte el principi més important del nostre ordenament jurídic, que és la presumpció d'innocència. És molt important tenir-ho en compte".
L'entrenador terrassista afegeix: "Quan vam parlar de la seva incorporació, vaig avisar que hi havia aquest problema, que estava en mans del jutge. Ho sabíem perfectament. Vaig parlar amb l'entrenador que tenia la temporada passada. A Girona ja van tenir tots aquests problemes, però el noi ho va portar molt bé. Està completament convençut de la seva innocència i això és el que ens transmet".
Tsakiris, per la seva banda, considera que "en la nostra època, moltes vegades hi ha una competició per demostrar qui és més moral que l'altre. Tots estem d'acord que el Terrassa FC no pot fitxar un jugador que és un delinqüent. No hi ha debat en això. És inacceptable tenir un delinqüent al club. Però no és el cas. Espero que la gent confiï en nosaltres".