Cop d'efecte del San Cristóbal, que derrota l'Hospitalet

Ha començat el San Cristóbal la segona volta de la millor forma possible: sumant els tres punts a casa davant d'un dels grans favorits de la lliga, un l'Hospitalet que arribava com a tercer classificat i ha marxat de Ca n'Anglada amb menys opcions que quan ha arribat. Els de Cristian García (que ha vist el partit des de la graderia amb la família per sanció) han aconseguit revenjar-se del duel de la primera volta, on van perdre per 1 a 0 a la Feixa Llarga. Es tracta de la tercera victòria a casa dels parroquials, que arriben als 25 punts i són més a prop dels seus objectius de permanència.
Més enllà de mostrar-se superior i fer les coses molt bé tant en defensa com en atac, els terrassencs han sabut competir contra els riberencs, que posseeixen una de les plantilles més expertes i de més qualitat de tota la Tercera Federació. L'equip ha sabut estar sòlid darrere i tancar les portes a les internades dels interiors visitants. En atac, ha aprofitat les seves ocasions molt millor que el rival.
La primera mitja hora del duel ha estat força travada. Cap dels dos equips volia donar opcions al rival. Al minut sis, Bafode rematava sense angle. El San Cristóbal ha sabut anar madurant el partit fins que ha arribat el primer gol. Al minut 30, Marc Río ha estat a prop de robar-li la cartera al porter visitant, Aliaga. Poc després, Salva Torreño, que s'ha prodigat molt i bé en atac, no ha arribat per poc a la rematada.
Precisament quan més pressionava l'Hospitalet la sortida de pilota del San Cristóbal ha arribat l'1 a 0. Al minut 39, Marc Rio ha engaltat una rematada de primera a mitja alçada dins l'àrea que ha sorprès Aliaga pel mig de la porteria. L'alegria parroquial, però, ha durat ben poc, ja que al minut 41. El porter Carles Segura ha refusat un llançament de fora l'àrea i Quer, molt atent, ha aprofitat el refús per empatar.
Exercici de resistència
Tocava continuar picant pedra a la segona meitat. Els parroquials han començat insistents, amb una rematada creuada de Konu, un cop de cap de Raúl Ferrer, un xut arran de pal de Bafode i una rematada d'Hugo García des de la frontal. Al minut 70, Konu ha desfermat l'eufòria entre els parroquials en anotar el 2 a 1 amb un gran xut a l'escaire després de recollir una magnífica passada de Bafode, que s'havia internat per l'esquerra. Ha estat la novena diana de la temporada per al màxim golejador del San Cristóbal.
Els riberencs s'han estirat de manera notable en el tram final del partit, però els ha faltat encert en la darrera passada. Mario Cantí ha sortit per apuntalar el mig del camp i Alsina per aportar cames fresques a dalt. Quer continuava sent l'atacant més perillós dels de Cristian Gómez, però el San Cristóbal ha sabut tancar la porta en els cinc minuts d'afegit i els tres punts s'han quedat a casa. Queden encara 15 punts per als 40.