Tres equips terrassencs jugaran la “final-four” a Madrid

Les instal·lacions del Club de Campo Villa de Madrid acolliran aquest cap de setmana la “final-four” de les lligues de Divisió d’Honor masculina i femenina.
Els dos representants madrilenys, els amfitrions del Club de Campo i el Sanse Complutense de San Sebastián de los Reyes, i l’Atlètic Terrassa han aconseguit classificar els seus dos equips per a aquesta fase final. A la categoria masculina completa el quartet el Polo de Barcelona. A la femenina hi prendrà part el Club Egara.
Pel que fa a la lliga masculina, dissabte a les 10 hores obriran el foc el Club de Campo, que ha acabat primer, i l’Atlètic, que ha finalitzat quart. La segona semifinal enfrontarà a partir de les 12.15 l’RC Polo de Barcelona i el Sanse Complutense. El nom del campió es decidirà diumenge, en la gran final que començarà a les 11.30 hores.
El Club de Campo va golejar per 11 a 1 en aquesta darrera jornada al Taburiente canari i es va proclamar campió de la lliga regular, adjudicant-se d’aquesta manera la primera de les dues places del hockey espanyol a la propera edició de l’Euro Hockey League. La segona plaça serà per al campió de la “final-four”.
A la “final-four” femenina s’enfrontaran dos equips terrassencs i dos de madrilenys. Dissabte a les 14.30 hores, Club de Campo i Club Egara s’enfrontaran a la primera semifinal. La segona la jugaran a les 16.45 el Sanse Complutense i l’Atlètic. La final femenina serà diumenge a les 14 hores.