Davallada d'un desconegut Terrassa FC al camp del Valencia Mestalla

Dolorosa golejada del Valencia Mestalla a un Terrassa FC desconegut. Els d'Oriol Alsina, que han marcat en el minut 2 de partit, no han pogut evitar la reacció dels locals, que lluiten per la permanència, i el partit ha acabat amb un contundent 5 a 1 a Paterna. Feia quatre partits que els egarencs no encaixaven cap gol després de sumar quatre triomfs consecutius. A més, el conjunt terrassista no perdia fora des de la derrota al camp del Reus Reddis, el passat mes de desembre. El pròxim rival del Terrassa FC serà el Girona "B", el pròxim divendres a l'Estadi Olímpic, a partir de les 12 hores.
Només iniciar-se el partit, el Terrassa FC ha provocat dues situacions de córner i, a la segona, ha estrenat el marcador. Jaime Barrero ha servit la pilota a Nahuel que, amb el seu xut, ha superat a la defensa i al, porter del Valencia Mestalla i ha establert el 0 a 1 en el marcador de l'Estadi Antonio Puchades. Els locals han sabut refer-se tot i el gol tan matiner i han passat a tenir la pilota en el seu poder.
L'equip valencianista ha dominat durant una gran part dels minuts d'aquest primer temps, encara que sense crear ocasions davant d'una defensa terrassista ben posicionada i compacta i que no ha fet concessions. Els d'Alsina, tot i la renda favorable, gairebé no han pogut elaborar accions ofensives prometedores davant del control del joc per part del Valencia Mestalla.
En el minut 35, i en una acció de Wanjala, Víctor Júnior ha servit en safata la pilota al màxim golejador dels locals, Mario Domínguez, que no ha perdonat davant del porter visitant Mario Domínguez. Poc després, Monferrer ho ha provat per als locals amb un tir que ha sortit alt i, en els últims instants de la primera meitat, el Terrassa FC ha reaccionat i ha estat a punt de marcar de nou.
Nahuel ha pogut fer el segon per al seu equip, amb un potent xut que el porter Raúl Jiménez ha evitat amb una bona aturada. I, en el temps afegit, i en una acció d'Isma, el defensa local Rubo ha pogut marcar en pròpia porteria, però, finalment, la pilota no ha entrat. Amb l'empat a un gol, s'ha arribat al temps de descans.
El segon període ha començat com el primer, amb un gol molt aviat, però en aquest cas a favor dels locals. En el minut 4, i en un contraatac del Valencia Mestalla, Otorbi ha assistit a Mario Domínguez que no ha fallat davant de Marcos Pérez. Els d'Alsina ha contestat amb algunes arribades que no han tingut conseqüències. A més, per acabar-ho d'espatllar per als terrassistes, en el minut 10, Víctor Júnior s'ha plantat tot sol davant de Marcos Pérez i l'ha batut aixecant la pilota davant la sortida del porter visitant.
El tècnic del Terrassa FC ha fet entrar a Sergio Cortés, Aythami i Reche per sacsejar i animar una mica el joc del seu equip. El davanter canari ho ha intentat amb un xut que no ha suposat perill per als locals. El Terrassa FC havia reaccionat, però en la següent acció del Valencia Mestalla, Víctor Júnior ha enviat una pilota a l'àrea visitant i ha aconseguit el 4 a 1, després que la pilota impactés en Reche.
Dani Gonzalo, debutant amb el Terrassa FC, ho ha provat amb un xut que ha sortit fora. No obstant això, els valencianistes han aconseguit marcar de nou, en una jugada que ha culminat Aimar, que havia entrat a la represa, amb una rematada de cap que no ha pogut refusar el porter Marcos Pérez. Amb el 5 a 1, els d'Alsina han buscat el gol de manera infructuosa.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma (Reche, m. 63), Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo (Dirks, m. 73), Mármol (Aythami, m. 63), Jaime Barrero, Josemi (Sergio Cortés, m. 63), Guti (Dani Gonzalo, m. 68), Nahuel i Larry.