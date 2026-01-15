Denuncien una agressió greu després del Terrassa FC Sabadell

El derbi del Vallès Occidental va ser, com s'esperava, un partit calent. Dos milers llargs d'aficionats del Terrassa FC van acudir a la cita, i es van topar amb prop de 300 arlequinats del CE Sabadell. Va ser una eliminatòria marcada per un clima de forta rivalitat i hostilitats constants entre ambdues aficions. Més enllà del resultat esportiu -empat a dos i victòria visitant als penals-, la jornada va acabar tenyida per un nou episodi de violència.
Un seguidor arlequinat va resultar ferit després de patir una agressió multitudinària a la sortida de l’estadi. Segons relata el mateix afectat en declaracions al Diari de Sabadell, un grup nombrós d’individus el va atacar de manera violenta. “Em van tirar a terra i em van començar a colpejar. Eren més de cinquanta. Puntades, cops de puny, fins i tot em van donar cops amb un casc de moto”, explica.
L’home va haver de ser traslladat a l’Hospital Taulí, on va ser atès per lesions de consideració. Va ser donat d'alta amb quatre punts al llavi, una costella fissurada i diverses marques per tot el cos. Testimonis presencials apunten que l’agressió es va produir quan un grup de seguidors del Terrassa FC hauria esperat l’afició visitant en un carreró en direcció a l’estació de Rodalies. “Quan vam tornar a baixar escortats pels Mossos, vam trobar l’agredit estès a terra, envoltat d’un bassal de sang”, asseguren.
Diversos testimonis i afectats lamenten la manca de presència policial en el moment de la sortida de l’estadi. L’afectat té previst presentar denúncia amb l’objectiu que es puguin identificar els agressors, tot i reconèixer la dificultat de fer-ho en tractar-se d’un atac multitudinari. Alguns testimonis insisteixen que no es va tractar d’una baralla entre grups ultres, sinó d’una agressió indiscriminada contra aficionats de tota mena.
Paral·lelament, a les xarxes socials també han aparegut denúncies de seguidors menors d’edat del Sabadell que asseguren haver estat assaltats abans del partit, amb el robatori de bufandes, mentre es dirigien cap a l’estadi.
Davant d’aquests fets, el Centre d’Esports Sabadell ha emès un comunicat oficial en què “condemna i lamenta els incidents i els atacs produïts” després del partit de Copa Catalunya disputat a l’Estadi Olímpic de Terrassa. L’entitat explica que ja s’ha posat en contacte amb l’afectat i li desitja “una ràpida recuperació”, alhora que afirma que es troba “en constant comunicació amb els cossos i forces de seguretat” i que col·labora perquè “aquests atacs no quedin sense conseqüències”, reiterant el seu compromís per “erradicar qualsevol tipus de conducta que atempti contra la convivència i el respecte entre aficionats”.