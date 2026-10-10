Derbi de necessitats entre el CD Terrassa i el Club Egara

Fa exactament un mes, el CD Terrassa i el Club Egara es van veure les cares a les Pedritxes en una de les semifinals del Campionat de Catalunya femení. Es va imposar el conjunt del Pla del Bonaire per 0 gols a 3. Dissabte a les 16 hores i en el mateix escenari, els dos conjunts terrassencs reeditaran el derbi en partit corresponent a la quarta jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina.
Tots dos arriben a aquest segon derbi de la temporada amb moltíssimes urgències classificatòries. El CD Terrassa que entrena Stefi Piris ha perdut els tres partits que ha disputat i ocupa la desena posició a la taula, empatat a punts amb els dos últims classificats, Sardinero i Taburiente. El Club Egara d’Andrew Wilson, per la seva banda, és novè amb un sol punt, el que va obtenir en la segona jornada al camp del Tenis. Aquesta tarda es jugaran tres punts importantíssims.
Wilson té a totes les seves jugadores disponibles amb l’única excepció de la davantera Anna Moliné, que es recupera d’una hèrnia. “És un derbi molt important per als dos equips. Necessitem sumar punts davant de rivals directes. Penso que tots dos arribem en condicions força semblants. Segur que es veurà un partit molt competit”, assenyala el tècnic anglès del Club Egara.
Les del Pla del Bon Aire tindran jornada doble aquest cap de setmana, ja que diumenge a les 14 hores rebran el Sardinero en el partit ajornat diumenge passat com a conseqüència de l’alerta meteorològica.
Júlia Calvó, baixa a l’Atlètic
L’Atlètic, que té la baixa de Júlia Calvó, buscarà la seva tercera victòria davant d’un Tenis que és tercer amb set punts. “Ens enfrontem a un rival molt potent, però hem d’estar centrades en el nostre joc. Hem d’imposar el nostre ritme i sumar els tres punts”, explica l’entrenadora de l’Atlètic, Sílvia Bonastre.
L’Atlètic-Júnior, també ajornat diumenge passat, es disputarà el dilluns 19 d’octubre a les 21 hores.