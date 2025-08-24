Derrota del Terrassa FC al camp del Reus Reddis

El Terrassa FC va perdre per 2 a 0 en el camp del Reus Reddis, equip nouvingut a la Segona Federació després d'assolir l'ascens la passada temporada. En el setè partit de la pretemporada, els de Víctor Bravo van encaixar dos gols a la primera meitat i, tot i que a la represa van tenir ocasions per marcar, no van poder canviar en signe de l'encontre. El pròxim partit amistós, l'últim abans d'iniciar la competició oficial en el camp de l'Ibiza Islas Pitiusas, serà el pròxim diumenge dia 31 d'agost, a les 18 hores, en el camp del Lleida.
El Reus Reddis va sortir més endollat i, en el minut 6 va avançar-se en el marcador en una acció que va culminar Ricardo Vaz. El Terrassa FC va reaccionar i va estar a punt d'empatar en una jugada de Larrauri que Sleegers no va poder concretar. A punt d'arribar al descans, els reusencs van aconseguir el 2 a 0, en una falta executada per Xavi Jaime que Dani Homet va rematar lluny de l'abast de Marcos Pérez.
A la segona meitat, el conjunt terrassista va intentar-ho de totes les formes, però li va mancar punteria. El Reus Reddis va fabricar un parell d'arribades sense encert i els de Víctor Bravo van tenir algunes ocasions, la més clara, a la mitja hora de joc d'aquest segon període, en un cop de cap de Joel després d'un córner llançat per Gil Muntadas, que va topar en el travesser de la porteria contrària.
Víctor Bravo va alinear inicialment a Marcos Pérez a la porteria; Larrauri, Schouten, Dirks i Mario Domingo a la defensa; Jaime Barrero i Isma al doble pivot; Joel i Sleegers per les bandes i Gil Muntadas i Van den Heerik en punta. També van jugar el porter Iván Biarge i els jugadors de camp Reche, Adrián Beamonte, Casti, Joaco, Ruymán i Josemi.