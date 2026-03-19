Derrota per la mínima del CN Terrassa davant el Barceloneta

L’equip femení del CN Terrassa va encaixar dimecres al vespre la seva cinquena derrota de la temporada en caure per la mínima (12-11) a la piscina de Sant Sebastià davant del CN Atlètic Barceloneta, un rival directe en la lluita per la quarta posició. Es tracta d’un partit avançat de la dissetena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina. Dissabte a les 18 hores, l’equip que prepara Xavi Pérez tancarà la seva participació en la Champions League rebent l’Ekipe Orizzonte de Catania en un intranscendent darrer partit de la fase de grups.
A la lliga, el CN Terrassa continua ocupant la quarta posició amb 33 punts. La derrota a la piscina del Barceloneta deixa les marineres sis punts per darrere de les egarenques, però amb un partit menys, el que han de jugar el 21 d’abril a casa contra el Sant Andreu. Si el guanyessin es quedarien a només tres punts del Natació. Quan queden només sis partits, certificar la quarta plaça s’ha convertit en l’objectiu prioritari de les terrassenques, ja que els tres primers, Mataró, Sabadell i Sant Andreu semblen tenir garantides les tres primeres posicions.
Igualtat màxima
El duel entre Barceloneta i Terrassa va ser molt equilibrat. Les barcelonines es van posar 2 a 0 i el Natació va anar sempre a remolc durant el primer període, que va acabar 4-3 gràcies a dos gols d’Irene Casado i un de Maria Manso. Dues dianes de Paula Prats a les darreries del segon acte van significar l’empat a sis. Un altre gol de Prats i dos de Martina Fernández van deixar l’electrònic en un 7 a 9 favorable per a les visitants, però les d’Iván Sánchez van empatar a nou abans de tancar el tercer període.
El Barceloneta va mostrar-se més encertat en els vuit minuts decisius. Cristina Nogué i Nerea Martín van rubricar un parcial de 4 a 0 i les locals van passar a manar per 11 a 9. Emily Nicholson va retallar distàncies i l’hongaresa Panni Szegedi va empatar a set segons del final. Però en el darrer atac, faltant un sol segon, Alejandra Aznar va sentenciar el duel.