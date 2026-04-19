Derrota, victòria i empat per als equips de Terrassa

Mala jornada per als equips terrassencs a la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey. Cinc dies abans de la disputa de la Copa del Rei, el CD Terrassa ha caigut per 3 a 5 a les Pedritxes davant del líder, l'RC Polo de Barcelona. Borja Soler ha fet el primer gol als cinc minuts, però tres dianes de Guille Fortuño, Santi Zaldúa i Iñaki Zaldúa han situat 1 a 3 per davant al conjunt que prepara el terrassenc Ramon Sala. Quan faltaven deu minuts, Enric Miralles ha retallat distàncies d'stroke, però cinc minuts més tard, el seu germà Marc Miralles ha transformat un altre stroke per fer el 2 a 4 per als barcelonins. Hi hauria encara un gol més per banda: Borja Soler ha anotat el 3 a 4 i el visitant Nico Laplaza el 3 a 5 definitiu.
El Club Egara, per la seva banda, ha derrotat per 3 a 2 al Tenis de Santander al Pla del Bonaire. David Rodríguez ha inaugurat el marcador al minut 18 per a l'Egara, que ha marxat al descans per davant en el marcador. A la represa, Joaquín Puglisi ha empatat de penal al minut 36 per als càntabres, però al 41 Nil Trujillo ha fet el 2 a 1. Ja al darrer quart, Àlex Broto ha anotat un tranquil·litzador 3 a 1, però quan faltaven només 11 segons, Puglisi ha establert el definitiu 3 a 2 en un altre llançament de penal-córner.
L'Atlètic rescata un punt
Només ha pogut sumar un punt l'Atlètic a San Sebastián de los Reyes davant d'un rival directe en la lluita per ser a la "final-four", el Sanse Complutense. Els de Roger Pallarols han empatat a tres en un partit que perdien per 2 a 0 després dels gols dels locals Manuel Mondo, de penal, i Juan García. Abans del descans, Guiu Corominas de penal i Marc Escudé han empatat. Quan faltaven deu minuts per acabar, Mondo ha transformat un altre penal i ha fet el 3 a 2, però Marc Escudé ha empatat al minut 57.
Queden quatre partits per tancar la fase regular i el Polo continua liderant la classificació amb 48 punts. El Club de Campo és segon amb 45. Atlètic i Júnior en tenen 34. Ja fora de les quatre primeres places hi trobem el Sanse Complutense i el Club Egara amb 31 punts. El CD Terrassa segueix setè amb 22 i es queda ja matemàticament sense opcions de disputar la "final-four".
Polo i Club de Campo estan ja classificats per a la "final-four". Les dues places restants se les jugaran Atlètic, Egara, Júnior i Sanse Complutense.