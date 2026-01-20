Dolorosa eliminació contra els hongaresos

En un duel intens i sense concessions, Espanya ha empatat aquest dimarts a 11 contra Hongria i ha caigut per 3 a 4 a la tanda de penals, quedant fora de la semifinal de divendres davant Grècia. Els de David Martín, amb els terrassencs Bernat Sanahuja i Álvaro Granados entre ells, acabaran cinquens o sisens. Dijous a les 20.30 s’enfrontaran al perdedor de l’Itàlia-Croàcia de dimecres.
Al primer minut, el capità hongarès Kristzian Manhercz ha fet el 0 a 1, però Álvaro Granados ha empatat de penal. En una acció idèntica, Manhercz ha anotat l’1 a 2. Szilard Jansik ha ampliat l’avantatge, però Roger Tahull i Sergi Cabanas han empatat a tres.
La igualtat ha continuat al segon parcial. Gergo Fekete ha tornat a situar els hongaresos en avantatge al minut 10, però Bernat Sabahuja ha aparegut per empatar a quatre segons després. Quan faltaven tres minuts per al descans, Akos Nagy ha establert el 4 a 5, contestat amb diligència per Unai Biel. Amb el 5 a 5 a l’electrònic s'ha arribat al descans.
Reacció
Els centreeuropeus s'han posat per davant amb gols d’Akos Nagy i Vendel Vigvari. Tocava reaccionar i ha aparegut Fran Valera per retallar distàncies. Tres minuts després, Bernat Sanahuja ha empatat a set. Vismeg ha fet el 7-8 i Unai Biel ha empatat.
Al darrer període ha continuat l’intercanvi de gols. Vince Varga ha fet el 8 a 9, però dos grans gols de Sergi Cabanas han suposat el 10 a 9, primer avantatge per als espanyols en tot el partit. Adam Nagy ha empatat i després d’un tir al pal de Granados, Akos Nagy ha fet el 10 a 11. Un golàs de vaselina al darrer segon de Sergi Cabanas ha forçat els penals, que han acabat de la pitjor manera possible per als integrants de la selecció espanyola.