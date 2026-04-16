Dos gols a l'inici de la represa castiguen en excés un San Cristóbal sense sort

El San Cristóbal ha caigut amb un excessiu 3 a 0 en el camp de l'Escala, en el partit corresponent a la jornada 28, que es va ajornar en el seu moment per previsió de fortes ventades a la zona. Els de Cristian García, que han rematat fins a tres vegades al pal, no han tingut gens de sort i han rebut un càstig massa dur, amb dos gols seguits, només començar la segona meitat. El pròxim partit dels parroquials serà diumenge que ve, a les 19.30 hores, en el municipal de Ca n'Anglada, amb el Tona com a adversari.
El partit ha començat bé per als interessos del conjunt parroquial que, en el minut 3 ha pogut avançar-se en el marcador amb una rematada de Konu que s'ha estavellat en el pal de la porteria local. El San Cristóbal estava més ben posicionat sobre el terreny de joc davant d'un l'Escala que no trobava espais. A la mitja hora de joc, Àlex Fernández ho ha intentat en un llançament de falta que ha refusat el porter Jona. Fins al descans, la igualtat ha presidit el partit, i també la manca d'oportunitats en els dos bàndols.
L'inici del segon temps ha sigut letal per als de Cristian García. Només començar, Adri Expósito, amb un magnífic xut, ha superat el porter visitant Carles Segura i ha inaugurat el marcador. Sense temps per pair-ho, els egarencs han encaixat el segon dels empordanesos, en un contraatac que ha definit Hugo. El San Cristóbal ha notat els dos cops seguits i li ha costat reaccionar davant d'un l'Escala més còmode, amb el 2 a 0 a favor.
Amb el pas dels minuts, el San Cristóbal s'ha refet i Héctor Parrado ha pogut reduir diferències en el marcador, si bé el seu tir ha anat al pal de la porteria de l'equip empordanès. Uns instants després, ha sigut Àlex Fernádez qui ho ha provat, amb un xut que ha sortit per sobre del travesser. En la part final de l'encontre, el conjunt parroquial ha continuat buscant el gol i ha tornat a trobar-se el pal, en una acció que ningú ha pogut concretar el refús.
Marc Mujal, que ha entrat per Guillem, també ha tingut una bona opció que ha rebutjat el porter local Jona. Amb els visitants entestats a obtenir algun gol que els donés alguna esperança, ha arribat el 3 a 0 de Saavedra, en un xut de lluny, després d'una pèrdua dels jugadors del San Cristóbal. El partit ha finalitzat amb un resultat massa inflat pels mereixements que ha mostrat el conjunt parroquial.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Héctor Parrado, Carlos Olmo, Ricki, Max Llovera, Paul, Guillem (Marc Mujal, m. 80), Àlex García, Hugo García (Mor Diop, m. 67), Jordi Ranera i Konu (Bafode, m. 67).