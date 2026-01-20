Dos ors per a Guillem Ramos al Català de parapoomsae

El taekwondista terrassenc Guillem Ramos continua acumulant medalles d’or. L’esportista del gimnàs Cos Olímpic es va proclamar campió de Catalunya júnior a Premià de Mar en la modalitat individual i també per parelles en parapoomsae, en la categoria P-70.
El doble or li ha permès classificar-se per al Campionat d’Espanya, que se celebrarà els dies 21 i 22 de febrer a Sevilla. L’egarenc és el vigent campió de Catalunya i d’Espanya d’aquesta modalitat de taekwondo.
Altres resultats de poomsae
D’altra banda, el pavelló municipal d’esports de Premià de Mar va acollir també el Campionat de Catalunya infantil i d’adults de poomsae, en el qual van participar diversos esportistes del Cos Olímpic. En la categoria júnior, Robert Zaharia va ser bronze. En sènior 2, Àlex Marín va fer or i Arturo Buisán plata.
En màster 1 es va imposar Esperanza Díaz, seguida de Maria Jesús Sánchez. En màster 3 es va imposar Alberto Calvo i en màster 4 José Manuel Marín, seguit de Fernando Bendala. Virginia Giménez, Laia Lis i Paula del Valle van guanyar en trio 1 femení, Arturo Buisán, Miguel Ángel Luján i Àlex Marín en trio 2 masculí i Fernando Bendala, Alberto Calvo i José Manuel Marín en trio 4 masculí.