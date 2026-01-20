Esports

Dos ors per a Guillem Ramos al Català de parapoomsae

El taekwondista del gimnàs Cos Olímpic de Terrassa és el vigent campió de Catalunya i d'Espanya en P-70

  • Guillem Ramos, amb la seva parella, Paula Bravo
  • Guillem Ramos, amb les seves dues medalles

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de gener de 2026 a les 17:57
Actualitzat el 20 de gener de 2026 a les 17:58

El taekwondista terrassenc Guillem Ramos continua acumulant medalles d’or. L’esportista del gimnàs Cos Olímpic es va proclamar campió de Catalunya júnior a Premià de Mar en la modalitat individual i també per parelles en parapoomsae, en la categoria P-70.

El doble or li ha permès classificar-se per al Campionat d’Espanya, que se celebrarà els dies 21 i 22 de febrer a Sevilla. L’egarenc és el vigent campió de Catalunya i d’Espanya d’aquesta modalitat de taekwondo.

 

  • Guillem Ramos, amb les seves dues medalles

Altres resultats de poomsae

D’altra banda, el pavelló municipal d’esports de Premià de Mar va acollir també el Campionat de Catalunya infantil i d’adults de poomsae, en el qual van participar diversos esportistes del Cos Olímpic. En la categoria júnior, Robert Zaharia va ser bronze. En sènior 2, Àlex Marín va fer or i Arturo Buisán plata.

En màster 1 es va imposar Esperanza Díaz, seguida de Maria Jesús Sánchez. En màster 3 es va imposar Alberto Calvo i en màster 4 José Manuel Marín, seguit de Fernando Bendala. Virginia Giménez, Laia Lis i Paula del Valle van guanyar en trio 1 femení, Arturo Buisán, Miguel Ángel Luján i Àlex Marín en trio 2 masculí i Fernando Bendala, Alberto Calvo i José Manuel Marín en trio 4 masculí. 
 

Notícies recomenades