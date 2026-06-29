Dotze medalles més per al CN Terrassa

El CN Terrassa va completar una magnífica actuació aquest cap de setmana en el Campionat d’Espanya absolut - Open Trials, celebrat a Palma. A les vuit medalles assolides entre dijous i divendres se’n van afegir 12 més (quatre ors, quatre plates i quatre bronzes), per a un palmarès final de 20 metalls (cinc ors, nou plates i sis bronzes).
La gran prova per als egarencs van ser els 200 lliure, on Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy i César Castro van tornar a monopolitzar el podi. Hoek es va imposar amb un temps d’1’46”10, seguit de Pérez-Godoy amb 1’47”09 i Valle, amb 1’47”12. Tots tres van aconseguir la marca mínima per a l’Europeu de París.
En 100 papallona, doblet per al Natació. Va guanyar Isak Fernández amb 52”45,seguit d’Álex Ahtiainen amb 52”64. Pedro Ruano va acabar vuitè amb 53”80 i Oliver Roch novè amb 53”72.
El mallorquí Hugo González es va penjar tres medalles més (un or i dues plates). En els 200 esquena, Hugo González va dominar la final amb placidesa, imposant-se amb 1’55”95 i obtenint la consegüent mínima per a París.En els 100 braça, González va ser segon amb 1’00”95. La setena plaça va correspondre a Víctor de Pablo amb 1’02”24. Biel Martín va acabar onzè amb 1’02”61 i Héctor Morales quinzè amb 1’03·53. González va fer també plata en els 50 papallona, amb 23”64. Isak Fernández va acabar cinquè amb un registre de 24”04, Álex Ahtiainen sisè amb 24”10, Ferran Ruiz setzè amb 24”79 i Oliver Roch dissetè amb 24”88.
En 200 esquena, Estella Llum Tonrath va ser or amb 2’09”17, amb mínima inclosa, i va ser cinquena en 50 esquena amb 29”25. Alba Herrero va obtenir el bronze en els 200 lliure amb 2’00”49 i Paula Juste va ser cinquena amb 2’01”64. En 100 papallona, Juste va acabar sisena amb 1’00”88.