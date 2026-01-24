Duel d’alta volada per al Terrassa FC

Rival de la part alta per al Terrassa FC. El conjunt que prepara el tècnic Oriol Alsina jugarà a domicili, contra un Sant Andreu en un estat de forma excel·lent, que l’ha col·locat a la segona plaça de la classificació i que no perd des del passat 30 de novembre. El partit, previst per diumenge a les 12 hores en el Narcís Sala, el xiularà l’àrbitre català Albert Manrique Tomàs. Jon Larrauri serà l’única baixa del conjunt terrassista en aquest encontre. El neerlandès Erik Schouten tornarà a entrar a la llista de convocats, si bé l’onze titular no variarà gaire respecte a la setmana anterior.
Segons Alsina, en els últims partits, contra Sabadell i Ibiza Islas Pitiusas, el seu equip ha merescut guanyar i que van ser “dos bons partits, però el resultat no va acompanyar”. El tècnic maresmenc va dir que “crec que ara som millor equip quan vam començar i tenim els conceptes més avançats, però, evidentment, sempre hi ha un marge de millora” i va apuntar que “estem en un nivell molt alt i tenim molta confiança de guanyar”.
Va assenyalar que “respectem al Sant Andreu, perquè són molt bon equip, amb molt bons futbolistes i un molt bon entrenador, però els hi he dit als jugadors que no signo l’empat i no ens fa por cap rival” i del conjunt barceloní va assegurar que “és un equip molt poderós i té una plantilla fantàstica, amb dos jugadors per posició i quan fan canvis, no es noten”.
Va recordar que no fa gaire que el Terrassa FC va jugar a casa contra el Sant Andreu i va opinar que, des de llavors, “hem crescut com equip i no som els de llavors i a veure en quin nivell estem contra un dels clars aspirants a ser campió”. Del Sant Andreu va tornar a dir que “és molt difícil fer-los gol i has de sorprendre’ls en contres” i va comentar que “és important que no s’avancin en el marcador”, perquè es compliquen les opcions de sumar algun resultat positiu. El conjunt quadribarrat té 34 punts a la classificació, dos menys que líder, el Poblense, mentre que el Terrassa FC és setè, amb 29 punts.
Els penals fallats, un accident
L’equip no ha estat encertat en els últims llançaments de penal a la lliga i n’ha fallat dos, un contra l’Andratx i l’altre la passada jornada contra l’Ibiza Islas Pitiusas. A més, també en va fallar dos a la Copa Catalunya contra el Sabadell. “Són accidents que passen en el futbol, però el pròxim penal segur que el marquem”, va declarar el tècnic Oriol Alsina. “Sempre hi ha una primera opció i una segona, que trio jo”.