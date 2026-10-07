Dues victòries i dos empats per als Països Baixos de Xavi

El terrassenc Xavi Hernández ha començat amb bon peu la seva etapa com a seleccionador dels Països Baixos. En els quatre partits que s’han disputat en aquesta primera aturada per a les seleccions de la temporada, el combinat “oranje” ha signat un balanç de dues victòries i dos empats en les quatre primeres jornades de la Nations League.\r\n\r\nLa selecció dels Països Baixos lidera el grup “A2” amb els mateixos vuit punts que Grècia, que ocupa la segona posició. La tercera plaça és provisionalment per a Alemanya amb cinc punts, mentre que Sèrbia tanca el grup encara sense puntuar. L’equip dels Països Baixos supera Grècia per “goal-average”. Ambdues seleccions tenen una diferència de +2, per bé que els de Xavi han marcat més gols, set en dos partits.\r\n\r\nEls Països Baixos va empatar a un gol amb Alemanya en el partit d’estrena de Xavi a Amsterdam. En la segona jornada es va imposar per 1 a 2 a domicili a Sèrbia. En la tercera jornada, els de Xavi van empatar a dos gols a terres gregues, mentre que a la quarta van batre per 2 a 1 a Sèrbia a Eindhoven. Els neerlandesos tancaran la primera fase rebent a Grècia el 13 de novembre i visitant Alemanya el 16 de novembre.\r\n