El Badalona, pròxim rival del San Cristóbal

El pròxim rival del San Cristóbal a la lliga serà un Badalona que no ha començat bé, encara que la darrera jornada va aconseguir la seva primera victòria. Els de Cristian García, que també van sumar tres punts la passada setmana, afrontaran aquest compromís sense el concurs del defensa andorrà Max Llovera, que està disputant els partits de la Nations League amb la seva selecció.
El partit, que començarà a les 18 hores en el camp municipal de Montigalà de la localitat barcelonina, es disputarà aquest diumenge sota la direcció del col·legiat Joel Garriga Alonso, de la delegació arbitral de Tarragona.
El conjunt badaloní ocupa l’onzena posició de la classificació, amb tres punts, a un del conjunt parroquial, que ha sumat una victòria i un empat en els tres primers partits de la lliga de la Tercera Federació. No va començar bé la competició, encadenant dues derrotes, fora contra el Martinenc, un dels nous a la categoria, i a casa contra la Montañesa, però es va refer fa una setmana amb un 0 a 2 al camp del Vilassar de Mar.