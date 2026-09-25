El Terrassa FC torna a jugar lluny de casa

Nova cita del Terrassa FC fora de casa a la lliga de la Segona Federació. El conjunt d’Oriol Alsina s’enfronta dissabte a partir de les 17.15 al CD Ebro en el camp municipal La Almozara-El Carmen, a la quarta jornada de la competició i en el tercer encontre que afronta com a visitant. L’equip aragonès ha sumat quatre punts en els tres compromisos anteriors i es troba en la vuitena posició de la classificació.\r\n\r\nSobre el rival, el tècnic del conjunt terrassista va avisar que “hem de vigilar molt el tema de l’estratègia defensiva, perquè et poden fer mal de qualsevol acció a davant, de qualsevol córner, de qualsevol part lateral” i va afegir que “haurem d’estar molt encertats i intentar esprémer al màxim tot el que fem d’estratègia i, a partir d’aquí, igualar aquestes coses que ells fan tan bé per intentar ser millors amb altres que potser fem més bé nosaltres”.\r\n\r\nAlsina, tot i el bon inici de lliga dels seus, va apuntar que “no podem abaixar la guàrdia” perquè els partits són tots molt complicats i es va mostrar “molt content amb el sacrifici, l’esforç i el treball que estan fent els futbolistes tant en els entrenaments com en aquests partits i com estem competint”, també en alguns terrenys de joc que ho compliquen.\r\n