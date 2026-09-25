El CN Terrassa s’estrena a la lliga femenina de waterpolo amb quatre novetats

Nova temporada per al conjunt femení del Club Natació Terrassa, que debuta aquest cap de setmana a la lliga de Divisió d’Honor disputant la primera de les quatre dobles jornades programades. Aquest dissabte a les 18.15, l’equip terrassenc visitarà al CN Rubí a Can Rosés, mentre que diumenge a les 13.30 rebrà a l’Àrea Olímpica al Real Canoe madrileny.
El Natació té enguany un equip molt jove, però també amb molta qualitat. La mitjana d’edat de la plantilla és de 20 anys. La jugadora més veterana és l’australiana Alicia Williams, amb 27 anys, mentre que la més jove és la portera Arlet Salas, que amb només 15 anys estarà ja en dinàmica del primer equip.
Presenta enguany el conjunt terrassenc quatre novetats amb relació a la temporada passada. Ha canviat quatre waterpolistes, gairebé peça per peça.
La portera Sandra Domene ha tornat després de dues temporades absent. Deixarà de fer de delegada per tornar a defensar la porteria. Procedent del Sant Andreu ha arribat l’australiana Alice Williams, que arriba sent la segona màxima golejadora de la passada edició de la lliga. Aportarà experiència i polivalència a l’equip. Els altres dos reforços provenen també de la lliga espanyola. Es tracta de la boia madrilenya Irene Briceño, que procedeix del Real Canoe, i de la barcelonina Carlota Peñalver, que jugava la temporada passada al Mediterrani. Briceño, de només 19 anys, s’ha proclamat campiona del món juvenil amb la selecció espanyola, igual que Peñalver, la més veterana de la plantilla amb 27 anys, que va ser també subcampiona del món a Sydney i al 4x4 de Duvrovnik amb la selecció absoluta.
D’altra banda, han causat baixa la portera Paula Nieto, que ha marxat al Barceloneta; la boia Emily Nicholson, que ha tornat al seu país, Nova Zelanda; Miriam Ciudad, que ha fitxat pel Tenerife Echeyde; i la capitana Pili Peña, que es va retirar en finalitzar la temporada passada.
Amb la mirada a la Champions
Classificar-se per disputar el “play-off” i fer un bon paper a la Champions League són els objectius que es fixa el tècnic Xavi Pérez. “Tenim una molt bona plantilla, penso que fins i tot amb més nivell que la de la temporada passada. Però m’espero una lliga molt disputada. Entre els vuit primers costarà molt guanyar.
Sabadell i Mataró parteixen com els dos grans favorits al títol, mentre que el Sant Andreu s’ha debilitat, per bé que ha incorporat Maica García i Helena Dalmases. Al mateix nivell del Natació hi trobem un Barceloneta que ha fet un pas endavant en els fitxatges.
D’aquí a dues setmanes, del 9 a l'11 d'octubre, el CN Terrassa disputarà a Sabadell la fase de grups de la Champions. Les de Pérez estan enquadrades al grup “D” juntament amb les sabadellenques, el Lille Université Club francès i el GZC Donk neerlandès. Els dos primers classificats de cada grup passaran a la fase de lligueta.
Doble jornada a la lliga masculina
La lliga de Divisió d’Honor masculina celebrarà també aquest cap de setmana la primera doble jornada de la competició. El conjunt que prepara Sergi Mora disputarà els dos partits com a local. Dissabte a les 18 hores s’enfrontarà al Mediterrani, mentre que diumenge a les 17 hores serà el Catalunya qui visiti la piscina de l’Àrea Olímpica.