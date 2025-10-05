El CD Terrassa cau per 1 a 4 amb el Club de Campo

Derrota, empat i victòria a la quarta jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey. El CD Terrassa va perdre dissabte per 1 a 4 a les Pedritxes davant del Club de Campo madrileny. Després de dues clares ocasions errades per part dels de Jordi Fitó, Andrés Medina va inaugurar el marcador per al Club de Campo al minut 13. Amb el 0 a 1 es va arribar al descans. A la represa, Carlos Bultà va empatar de penal-córner al minut 35. El matx semblava obert, però un stroke d'Álvaro Iglesias va significar l'1 a 2. El neerlandès Thijs Van Pelt va fer el tercer al 38 i Quique González de Castejón va rematar la feina per als d'Edu Aguilar quan faltaven dos minuts per acabar.
En un duel molt disputat, l'Atlètic ha tret aquest diumenge un punt del camp del Júnior de Sant Cugat. Antón Serrahima ha posat per davant els amfitrions al minut 12. Al 39, l'argentí Fede Monja ha empatat per als de Roger Pallarols al minut 39. Tres minuts després, Oriol Campos ha fet el segon de l'Atlètic, però al 48, Albert Serrahima ha establert un 2 a 2 que acabaria resultant definitiu.
No ha tingut cap mena de problemes el Club Egara per tornar amb els tres punts de les Canàries. Dos gols de Pol Torres, un de Pere Divorra, un d'Albert Font, un de Martí Soler, un d'Àlex Broto i un altre de Nacho Sala han situat un 0 a 7 inapel·lable. Gorka Neria va retallar distàncies en un stroke i un penal-córer i als tres minuts finals, Pere Amat i Pol Torres, autor d'un "hat-trick", han completat la golejada.